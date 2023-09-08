4 мифа о сахаре, в которые вы до сих пор верите

Возможно, вы убеждены, что сахар – это "белая смерть", и что его нужно избегать любой ценой. Но многие вещи, которые вы знаете о сахаре, на самом деле не являются правдой.

Конечно, непомерное употребление сахара может быть тесно связано с ожирением и многими другими заболеваниями, связанными с сердцем и печенью. Но несмотря на это по интернету бродит немало дезинформации об этом продукте, в которую не стоит верить. Мифы о сахаре развенчала доктор Дженнифер Хейт.

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Некоторые виды сахара полезнее других

Вы могли верить, что коричневый сахар полезнее белого, однако это миф. На самом деле все виды сахара одинаково разлагаются в теле, так что все формы этого продукта – это углеводы, которые можно использовать в качестве глюкозы.

Сахар делает детей гиперактивными

Идея о том, что сахар делает детей гиперактивными, является одним из самых смешных мифов о сахаре,

– поделилась докторка Хейт.

Многие научные исследования в течение лет показали, что не существует прямой связи между потреблением сахара и гиперактивностью. Одна из последних исследовательских статей доктора Марка Волрейхома показала, что сахар действительно не влияет на поведение детей.



Сахар не способствует гиперактивности / Фото Pexels

Чрезмерное употребление сахара может вызвать диабет

На самом деле, оба типа диабета вызваны сочетанием генетических факторов и факторов окружающей среды. Вы могли этого не знать, но количество сладкого в рационе само по себе никак не влияет на появление диабета.

Употребление сахара не вызывает диабета; это сложная проблема, связанная с поджелудочной железой и метаболизмом. Когда у вас диабет, вы не производите достаточное количество инсулина. Инсулин помогает глюкозе всасываться в вашу кровь и печень как полезную энергию,

– рассказала врач Хейт.

За данным Национального института диабета, вы имеете больше шансов заболеть диабетом, если имеете ожирение или избыточный вес, ведь дополнительный жир может привести к резистентности к инсулину.

Сахар вызывает кариес

Возможно, вам с самого детства говорили о вреде сахара для зубов, однако на самом деле основной причиной кариеса есть кислотная пища и напитки, изнашивающие зубную эмаль.

Стоматолог Марк Бурзен убежден, что пища, наиболее вызывающая кариес – это крекеры и хлеб, а вовсе не конфеты.