Душ для нас – определенное санитарное пространство, приятное место, где мы умываемся утром или вечером. Но не все знают, что ванна будет буквально кишить микроскопическими бактериями, если вы не будете ее мыть. Пятно вокруг сливного отверстия – это сгусток болезнетворных микроорганизмов.

К теме Что произойдет, если принимать душ во время грозы: ответ поразит

О том, как грязная ванна может вызвать у нас заболевание рассказала Келли Рейнольдс – доктор философии и директор Центра окружающей среды, науки о влиянии и оценке рисков в Университете Аризоны.

Это может вызвать аллергию и астму у некоторых людей

По данным клиники Майо, Среда с высокой влажностью (например, влажный душ) создает идеальные условия для роста плесени. Для большинства людей плесень в ванной, на стенках душа или занавески не представляет угрозы для здоровья, однако люди с ослабленным иммунитетом подвергаются большему риску заболеть.

Келли Рейнольдс говорит, что люди, имеющие астму и аллергию, имеют большие шансы спровоцировать приступ астмы или симптомы аллергии. Это может быть слезотечение, кашель или даже сыпь на коже.



Мойте душ раз в неделю / Фото Pexels

Кожные заболевания

Вероятность заразиться кожной инфекцией более вероятно в общественных душевых (спортзале или общежитии), впрочем, если вы принимаете душ вместе с другими дома и давно не мыли ванну, то микробы, вызывающие грибковые и бактериальные инфекции, могут размножаться и процветать на полу грязного душа .

По данным университета здравоохранения штата Юта, некоторые из наиболее распространенных инфекций включают микоз стопы, бородавки, вирус папилломы человека (ВПЧ) и метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA), тип бактерий, которые могут вызвать абсцессы на коже.

Если у вас есть порез или волдырь на ноге, то ваши шансы заразиться еще выше, ведь отверстие в коже является легким входом для бактерий и вирусов.

Это может привести к проблемам с желудком

Вы удивитесь, но Келли Рейнольдс говорит, что некоторые виды микробов задерживаются в грязном душе – фекальные бактерии (в том числе кишечная палочка).

Если не помыть душ и пойти в туалет, то грязные руки, которые будут касаться душевой кабины, будут передавать микробы от одного человека к другому.

По данным университета здравоохранения Мичигана, хотя многие виды кишечной палочки безвредны, некоторые штаммы могут вызвать проблемы с желудком, включая диарею, спазмы желудка, тошноту и рвоту.

Как часто нужно мыть душ или ванну

Чистки и дезинфекции душа раз в неделю будет вполне достаточно, чтобы предотвратить появление плесени или бактерий. Мойте не только душ и ванную, но и плитку, шторки для душа и душевые насадки.