Грибок стопы: как избавиться в домашних условиях

Даже само название этого недуга звучит не слишком эстетично и так же не эстетично оно и выглядит. А кроме того, микоз (так называют эту напасть медики) сопровождается зудом, жжением и неприятным запахом. Как предупредить и лечить грибок стопы, рассказывает Корисно24.

Пряча ноги в закрытой обуви, тем самым только усугубляем ситуацию, ведь дай грибку побыть в тепле, влажности и темноте – он "зацветет буйным цветом"! Поэтому стоит как можно скорее приступить к лечению – и не только ради того, чтобы вернуть себе ощущение комфорта, а ножкам – хороший вид. Так вы защитите от заражения окружающих. Прежде всего – членов своей семьи, ведь чтобы заразиться грибком, достаточно бывает случайно вытереться одним полотенцем или даже воспользоваться одним душем.

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Микоз, как и любая другая инфекция легко передается, особенно если у человека снижен иммунитет. В группе риска:

беременные женщины;

больные сахарным диабетом;

люди, страдающие ожирением;

больные с анемией;

пациенты с аутоиммунными заболеваниями.



Как уберечься от грибка ног / Фото Pexels

Однако следует иметь в виду: грибок может "облюбовать" ваши стопы, даже если у вас нет никаких проблем со здоровьем. Если споры грибка попадут на ковер, по которому вы разгуливаете босиком, будьте готовы, что рано или поздно они попадут и на ваши стопы. И тут возникает вопрос: а что же дальше? Значит ли это, что вы непременно заболеете? И почему тренажерный зал или сауну за месяц могут посетить сотни людей, а "подцепить" грибок – только 2 – 3?

Ответ на эти вопросы один. Кто соблюдает правила личной гигиены, в частности часто стирает свои носки, регулярно меняет стельки в обуви и одевает купальные тапочки, имеет меньший риск заболеть. А кто, любит носить тесную обувь, которая не пропускает воздух и не представляет жизни без модных, но синтетических носков, имеет большие шансы однажды заметить, что его стопы покраснели и чешутся.

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Следите, чтобы ваши стопы всегда были чистыми и сухими. Особое внимание уделяйте складкам между пальцами. Ежедневно мойте ноги с мылом (и не только летом). Носите носки из хлопка и не забывайте менять их каждый день. Откажитесь от тесной закрытой обуви - влажность и тепло способствуют активному развитию грибка стоп. Носите обувь, которая пропускает воздух. В общественных заведениях, в раздевальных и душевых кабинах всегда надевайте купальные тапочки. Стирайте носки, постельное белье и полотенца при температуре не менее +60°С. Не одалживайте свою обувь и носки другим. Время от времени снимайте дома тапочки и носки, чтобы ноги могли немного "подышать".

Стопа атлета



Что такое стопа атлета / Фото Pexels

Если врач сообщит, что у вас "стопа атлета", не стоит радоваться. Это не комплимент, а термин, который используют как синоним грибка стопы. Стопа атлета является самым распространенным видом грибковой инфекции стоп и часто портит жизнь профессиональным спортсменам, так как заражаются ею преимущественно в фитнес-клубах, бассейнах и тренажерных залах. Влажность и тепло, пространство общего пользования, непрерывная эксплуатация душевых кабин и вытоптанные полы в раздевалках создают идеальные условия для роста и размножения грибка.

Стопу атлета называют еще "межпальцевым микозом". Распознать эту болезнь можно по покрасневшей коже. Сначала краснеет складка между четвертым и пятым пальцем, а дальше покраснение охватывает палец за пальцем. "На сцену выходят" боль и зуд. На месте, где кожа трескается, образуются пузырьки, наполненные гноем. Инфекция перемещается дальше по стопе и атакует всю подошву.

Различают мокрый грибок, который поражает преимущественно подошву, "декорируя" ее маленькими пузырьками, и сухой, который также поражает главным образом подошву, но характеризуется повышенным ороговением и шелушением кожи.

Как самостоятельно избавиться от грибка стопы

Межпальцевый микоз можно достаточно быстро вылечить. Однако действовать надо сразу же после появления первых симптомов, пока инфекция не захватила больших участков кожи.

На ранних стадиях грибок хорошо лечится препаратами для местного применения (в виде спреев, карандашей, мазей). Хороший эффект обеспечат простые в исполнении домашние процедуры с применением натуральных веществ, которые обладают фунгицидными (противогрибковыми) и антибактериальными (обеззараживающими) свойствами.

Как и любое другое заболевание, микоз может иметь как легкое, так и тяжелое течение. В одних случаях проблему удается быстро устранить, а вот в других – борьба может затянуться на годы. Хорошая новость в том, что большинство людей это последнее предупреждение не касается.

Как усилить действие аптечных препаратов и домашних процедур

Каждое утро и вечер мойте и хорошо высушивайте стопы (особенно между пальцами).

(особенно между пальцами). Меняйте ежедневно носки, колготки, чулки, гольфы.

носки, колготки, чулки, гольфы. Не носите каждый день одну и ту же обувь. Поносили – обработайте изнутри противогрибковыми средствами и проветрите. Постарайтесь также регулярно менять в ней стельки.

и проветрите. Постарайтесь также регулярно менять в ней стельки. На период лечения лучше пользоваться бумажными полотенцами. Если планируете использовать обычное полотенце, то учтите, что стирать его придется каждый день. Споры грибка будут хорошо себя чувствовать во влажной ткани, что сведет на нет все ваши попытки избавиться от проблемы.

После того, как все симптомы болезни исчезнут, продолжайте лечение еще в течение 1 – 2 недель. Так вы окончательно избавитесь ото всех спор грибка и сведете к минимуму риск рецидива. Если позволяет финансовая возможность, лучше избавиться от старых носков, колготок и обуви.

Как может помочь обычный уксус и вода

Будьте готовы: чтобы ускорить процесс выздоровления, придется приложить определенные усилия. Под усилиями мы имеем в виду лечебные ванночки. Самая популярная (и одна из самых действенных) – ванночка с уксусом.

Долейте до теплой воды уксус в пропорции 1:1 и опустите в эту смесь стопы на полчаса. Делать такую ​​ванночку следует трижды в день. Уксус прекрасно обеззараживает кожу.

Если никуда не спешите, дополнительно к этим лечебных ванночкам можете обматывать стопы марлей, смоченной в уксусе.

Растения против грибка

Приготовьте лечебную настойку. Для этого вам понадобится:

тимьян;

розмарин;

мята

шалфей;

листья грецкого ореха;

иссоп лекарственный;

кора дуба,

соцветия боярышника;

шишки хмеля;

алоэ или сушеная либо свежая лаванда.

Эти травы не только обеззаразят кожу, устранят воспалительный процесс, но и уменьшат потоотделение, что является типичным симптомом микоза. Их можно использовать отдельно или миксовать между собой (несколько или все сразу).

Возьмите несколько растений в равных частях, например, по две столовые ложки сухого сырья (а можно брать и свежие травы и соцветия), залейте 1,5 литрами кипятка и оставьте настаиваться в течение 15 – 20 минут, после чего долейте еще немного воды, чтобы вода, когда опустите ноги в таз, полностью накрыла ваши стопы. Наслаждайтесь процедурой.

Эфирные масла

Когда у человека грибок стопы, его ноги не будут пахнуть розами. Это факт. Неприятный запах помогут устранить эфирные масла. Добавляйте по несколько капель в ванночки для ног, в частности можно добавлять и в те, с уксусом. Таким образом усилите антибактериальное и освежающее действие процедуры, а заодно – пройдете сеанс ароматерапии.

Выбирайте те масла, которые обладают фунгицидным эффектом:

лаванды;

герани;

розмарина;

чайного дерева.

Особенно действенным в борьбе с микозами является эфирное масло чайного дерева. По результатам одного из исследований, которое проводилось еще в 2002 году, 50% раствор эфирного масла чайного дерева помог избавиться от грибка стопы 64% его участникам! Однако перед тем, как использовать это эфирное масло, проконсультируйтесь с врачом (семейным или узким специалистом, у которого состоите на учете). Примите во внимание, что у некоторых людей эфирное масло чайного дерева может вызывать контактный дерматит.

"Стопа атлета" и его диета



Как лечить грибок в домашних условиях / Фото Pexels

При лечении грибка важным также является то, что вы едите. Средства, предназначенные для наружного применения, будут действовать лучше, если позаботиться об укреплении защиты организма изнутри.

Мощными противогрибковыми свойствами обладает чеснок. В этом овоще содержится особое соединение – айоэн, которое "успокаивает" воспаленную кожу. Не случайно его можно вычитать на этикетках различных средств по уходу за лицом и телом. Не нужно жевать зубчика чеснока – просто добавляйте его в блюда.

Дополнительно можно делать чесночные ванночки. Раздавите зубчик чеснока (достаточно и одного, но можно несколько) и бросьте в миску с теплой водой. Замочите стопы на 30 минут.

Также чеснок можно принимать в виде биодобавки.

Яблочный уксус

Этот любимый продукт наших мам и бабушек, который пригодится в любой "форс-мажорной" ситуации – от изжоги до перхоти – считается одним из лучших натуральных средств в борьбе с микозами.

О целебных свойствах яблочного уксуса человечеству известно еще со времен Гиппократа. Он эффективно уничтожает дрожжи и грибки, поэтому многие принимает его внутрь. Однако перед тем, как лечиться с помощью этого продукта, убедитесь, что он - качественный и не был пастеризованный.

Налейте в миску 2 стакана воды и полстакана яблочного уксуса. Замочите стопы на 30 минут. Если болезнь имеет легкое течение, яблочный уксус можно наносить непосредственно на пораженные участки с помощью ватного диска.

Яблочный уксус можно принимать внутрь. Размешайте в стакане воды 2 чайные ложки яблочного уксуса. Пейте такой напиток трижды в день. Он поможет вывести из организма токсины и укрепит иммунитет.

Ванночки с морской солью

Это простой и приятный способ ускорить выздоровление от микоза. Конечно, если случай – тяжелый, одних ванночек будет недостаточно, но они прекрасно дополнят основное лечение, ведь морская соль обладает антибактериальными свойствами и сдерживает прогрессирование инфекции.

Когда нужно обратиться к врачу

Если лечитесь безрецептурными препаратами более двух недель, а позитивных изменений не видно, необходимо проконсультироваться с врачом. Особенно если вы заметили признаки присоединения вторичной бактериальной инфекции:

чрезмерное покраснение кожи;

отек;

появление гноя;

горячку;

если стопа – горячая на ощупь и болит.

Не медлите с обращением к специалисту, ведь присоединение вторичной бактериальной инфекции грозит развитием серьезных осложнений. Инфекция может перекинуться на лимфатическую систему!

Грибок стопы ассоциируется у нас с людьми-неряхами, которые редко принимают душ или спортсменами-фанатиками, которые часами не вылезают из спортзала. Однако в действительности заболеть может каждый из нас. В большинстве случаев болезнь имеет легкое течение и так же легко лечится, если ее обнаружить на ранних этапах. Однако если затягивать с лечением, может распространиться на другие части тела – руки, ногти, пах.

Сам по себе грибок никуда не денется. Лечить его надо в 100% случаев. Вы можете самостоятельно начать лечение безрецептурными препаратами, но при соблюдении 3-х условий:

вы рано обнаружили эту проблему;

ваша иммунная система не является ослабленной;

вы не болеете диабетом.

Помните: чем быстрее вы начнете лечение, тем быстрее избавитесь от болезни и тем меньше будет вероятность, что у вас возникнут осложнения.