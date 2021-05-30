Грибок стопи: як позбутися у домашніх умовах

Навіть сама назва цієї недуги звучить не надто естетично і так само неестетично вона й виглядає. А крім того, мікоз (так називають цю напасть медики) супроводжується свербінням, печінням і неприємним запахом. Як попередити і лікувати грибок стопи, розповідає Корисно 24.

Ховаючи ноги у закритому взутті, ми лише погіршуємо ситуацію, адже дай грибку побути у теплі, вологості та темряві – він "зацвіте буйним цвітом"! Тож варто якомога швидше приступити до лікування – і не тільки заради того, щоб повернути собі відчуття комфорту, а ніжкам – гарний вигляд. Швидка реакція захистить від зараження оточуючих. Передусім – членів своєї сім'ї, адже щоб інфікуватися грибком, буває достатньо випадково витертися одним рушником чи навіть скористатися одним душем.

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Мікоз, як і будь-яка інфекція легко передається, особливо якщо у людини знижений імунітет.

У групі ризику:

вагітні жінки;

хворі на цукровий діабет;

люди, які страждають на ожиріння;

хворі з анемією;

пацієнти з аутоімунними захворюваннями.



Як вберегтися від грибка ніг / Фото Pexels

Проте слід мати на увазі: грибок може "облюбувати" ваші стопи, навіть якщо у вас немає жодних проблем зі здоров'ям. Якщо спори грибка потраплять на килим, по якому ви розгулюєте босоніж, будьте готові, що рано чи пізно вони потраплять і на ваші стопи. І тут виникає питання: а що ж далі? Чи означає це, що ви неодмінно захворієте? І чому тренажерний зал чи сауну за місяць можуть відвідати сотні людей, а "підчепити" грибок – лише 2 – 3?

Відповідь на ці запитання одна. Хто дотримується правил особистої гігієни, зокрема часто пере свої шкарпетки, регулярно міняє устілки у взутті та одягає купальні тапочки, має менший ризик захворіти. А хто, полюбляє носити тісне взуття, яке не пропускає повітря та не уявляє життя без модних, але синтетичних шкарпеток, має більші шанси одного дня зауважити, що його стопи почервоніли й сверблять.

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Стежте, щоб ваші стопи завжди були чистими й сухими. Особливу увагу приділяйте складкам між пальцями. Щодня мийте ноги з милом (і не лише влітку). Носіть шкарпетки з бавовни і не забувайте міняти їх щодня. Відмовтеся від тісного закритого взуття – вологість і тепло сприяють активному розвиткові грибка стоп. Носіть взуття, яке пропускає повітря. У громадських закладах, у роздягальних і душових кабінах завжди одягайте купальні тапочки. Періть шкарпетки, постіль та рушники при температурі не менш ніж +60°C. Не позичайте свого взуття і шкарпеток іншим. Час від часу знімайте вдома тапочки і шкарпетки, щоб ноги могли трохи "подихати".

Стопа атлета



Що таке стопа атлета / Фото Pexels

Якщо лікар повідомить, що у вас – "стопа атлета", не варто радіти. Це – не комплімент, а термін, який використовують як синонім до грибка стопи. Стопа атлета є найпоширенішим різновидом грибкової інфекції стоп і часто дошкуляє професійним спортсменам, оскільки заражаються нею переважно у фітнес-клубах, басейнах та тренажерних залах. Вологість і тепло, простір загального користування, безперервна експлуатація душових кабін та витоптані підлоги у роздягальнях створюють ідеальні умови для росту і розмноження грибка.

Стопу атлета називають ще "міжпальцевим мікозом". Розпізнати цю недугу можна по почервонілій шкірі. Спершу червоніє складка між четвертим і п’ятим пальцем, а далі почервоніння охоплює палець за пальцем. "На сцену виходять" біль і свербіж. На місці, де шкіра тріскає, утворюються пухирці, наповнені гноєм. Інфекція переміщається далі по стопі і атакує всю підошву.

Розрізняють мокрий грибок, який вражає переважно підошву, "декоруючи" її маленькими пухирцями, і сухий, який також уражає головним чином підошву, але характеризується підвищеним ороговінням та лущенням шкіри.

Як самостійно позбутися грибка стопи

Міжпальцевий мікоз можна досить швидко вилікувати. Проте діяти треба відразу після появи перших симптомів, допоки інфекція не захопила великих ділянок шкіри.

На ранніх стадіях грибок добре лікується препаратами для місцевого застосування (у вигляді спреїв, олівців, мазей). Хороший ефект забезпечать прості у виконанні домашні процедури із застосуванням натуральних речовин, які володіють фунгіцидними (протигрибковими) та антибактеріальними (знезаражуючими) властивостями.

Як і будь-яке інше захворювання, мікоз може мати як легкий, так і важкий перебіг. В одних випадках проблему вдається швидко усунути, а от в інших – боротьба може затягнутися на роки. Хороша новина у тому, що більшості людей це останнє застереження не стосується.

Як посилити дію аптечних препаратів і домашніх процедур

Кожного ранку та вечора мийте і добре висушуйте стопи (особливо між пальцями).

(особливо між пальцями). Щодня міняйте шкарпетки, колготи, панчохи, гольфи.

шкарпетки, колготи, панчохи, гольфи. Не носіть кожного дня одне й те ж взуття. Поносили – обробіть зсередини протигрибковими засобами і провітріть. Постарайтеся також регулярно міняти у ньому устілки.

і провітріть. Постарайтеся також регулярно міняти у ньому устілки. На період лікування краще користуватися паперовими рушниками . Якщо плануєте використовувати звичайний рушник, то врахуйте, що прати його доведеться щодня. Спори грибка добре почуватимуться у вологій тканині, що зведе нанівець всі ваші намагання позбутися проблеми.

. Якщо плануєте використовувати звичайний рушник, то врахуйте, що прати його доведеться щодня. Спори грибка добре почуватимуться у вологій тканині, що зведе нанівець всі ваші намагання позбутися проблеми. Після того, як всі симптоми хвороби зникнуть, продовжуйте лікування ще протягом одного-двох тижнів. Так ви остаточно позбудетеся всіх спор грибка і зведете до мінімуму ризик рецидиву. Якщо дозволяє фінансова можливість, краще позбутися старих шкарпеток, колгот і взуття.

Як може допомогти звичайний оцет та вода

Будьте готові: щоб пришвидшити процес одужання, доведеться докласти певних зусиль. Під зусиллями ми маємо на увазі лікувальні ванночки. Найпопулярніша (і одна з найбільш дієвих) – ванночка з оцтом.

Долийте до теплої води оцту у пропорції 1:1 і опустіть у цю суміш стопи на півгодини. Робити таку ванночку слід 3 рази на день. Оцет чудово знезаражує шкіру.

Якщо нікуди не поспішаєте, додатково до цих лікувальних ванночок можете обмотувати стопи марлею, змоченою в оцті.

Рослини проти грибка

Приготуйте лікувальну настоянку. Для цього вам знадобиться:

чебрець;

розмарин;

м’ята;

шавлія;

листя волоського горіха;

гісоп лікарський;

кора дуба;

суцвіття глоду;

шишки хмелю;

алое або сушена чи свіжа лаванда.

Ці трави не лише знезаразять шкіру, усунуть запальний процес, а й зменшать потовиділення, що є типовим симптомом мікозу. Їх можна використовувати окремо або міксувати між собою (кілька чи всі відразу).

Візьміть кілька рослин у рівних частинах, наприклад, по дві столові ложки сухої сировини (а можна брати й свіжі трави та суцвіття), залийте 1,5 літрами окропу і залиште настоюватися протягом 15 – 20 хвилин, після чого долийте ще трохи води, аби вода, коли опустите ноги у миску, повністю накрила ваші стопи. Насолоджуйтеся процедурою.

Ефірні олії

Коли у людини грибок стоп, її ноги не будуть пахнути трояндами. Це – факт. Неприємний запах допоможуть усунути ефірні олії. Додавайте по кількадесят крапель у ванночки для ніг, зокрема можна додавати й у ті, з оцтом. У такий спосіб посилите антибактеріальну та освіжаючу дію процедури, а заодно – пройдете сеанс ароматерапії.

Обирайте ті олійки, які володіють фунгіцидним ефектом:

лаванди;

герані;

розмарину;

чайного дерева.

Особливо дієвою у боротьбі з мікозами є ефірна олія чайного дерева. За результатами одного з досліджень, яке проводилося ще 2002 року, 50% розчин ефірної олії чайного дерева допоміг позбутися грибка стопи 64% його учасникам! Однак перед тим, як використовувати цю ефірну олію, проконсультуйтеся з лікарем (сімейним або вузьким спеціалістом, в якого перебуваєте на обліку). Візьміть до уваги, що у деяких людей ефірна олія чайного дерева може викликати контактний дерматит.

"Стопа атлета" та його дієта



Як лікувати грибок в домашніх умовах / Фото Pexels

При лікуванні грибка важливим також є те, що ви їсте. Засоби, призначені для зовнішнього застосування, будуть діяти краще, якщо подбати про зміцнення захисту організму зсередини.

Потужними протигрибковими властивостями володіє часник. У цьому овочі міститься особлива сполука – айоен – яка "заспокоює" запалену шкіру. Не випадково її можна вичитати на етикетках різноманітних засобів по догляду за обличчям і тілом. Не потрібно жувати зубчики часнику – просто додавайте його у страви.

Додатково можна робити часникові ванночки. Розчавіть зубчик часнику (достатньо й одного, але можна кілька) і вкиньте до миски з теплою водою. Замочіть стопи на 30 хвилин.

Також часник можна приймати у вигляді біодобавки.

Яблучний оцет

Цей улюблений продукт наших мам і бабусь, який стане у пригоді у будь-якій "форс-мажорній" ситуації – від печії до лупи – вважається одним з найкращих натуральних засобів у боротьбі з мікозами.

Про цілющі властивості яблучного оцту людству відомо ще з часів Гіппократа. Він ефективно знищує дріжджі й грибки, тож багато людей приймає його всередину. Однак перед тим, як лікуватися за допомогою цього продукту, переконайтеся, що він – якісний і не був пастеризований.

Налийте у миску 2 склянки води і півсклянки яблучного оцту. Замочіть стопи на 30 хвилин. Якщо хвороба має легкий перебіг, яблучний оцет можна наносити безпосередньо на уражені ділянки за допомогою ватного диска.

Яблучний оцет можна також приймати всередину. Розмішайте у склянці води 2 чайні ложки яблучного оцту. Пийте такий напій тричі на день. Він допоможе вивести з організму токсини та зміцнить імунітет.

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Ванночки з морською сіллю

Це – простий і приємний спосіб пришвидшити одужання від мікозу. Звісно, якщо випадок – важкий, одних ванночок буде недостатньо, проте вони доповнять основне лікування, адже морська сіль володіє антибактеріальними властивостями й стримує прогресування інфекцій.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Якщо лікуєтеся безрецептурними препаратами понад 2 тижні, а позитивних змін – не видно, необхідно проконсультуватися з лікарем. Особливо якщо ви зауважили ознаки приєднання вторинної бактерійної інфекції:

надмірне почервоніння шкіри;

набряк;

появу гною;

гарячку;

якщо стопа – гаряча на дотик і болить.

Не зволікайте із зверненням до фахівця, адже приєднання вторинної бактерійної інфекції загрожує розвитком серйозних ускладнень. Інфекція може перекинутися на лімфатичну систему!

Грибок стопи асоціюється у нас з людьми-нечепурами, які рідко приймають душ або спортсменами-фанатиками, які годинами не вилазять із спортзалу. Проте насправді захворіти може кожен із нас. У більшості випадків хвороба має легкий перебіг і так само легко лікується, якщо її виявити на ранніх етапах. Однак якщо затягувати із лікуванням, може поширитися на інші частини тіла – руки, нігті, пах.

Сам по собі грибок нікуди не дінеться. Лікувати його треба у 100% випадків. Ви можете самостійно розпочати лікування безрецептурними препаратами, але за дотримання трьох умов:

ви рано виявили цю проблему;

ваша імунна система не є ослабленою;

ви не хворієте на діабет.

Пам'ятайте: чим швидше ви розпочнете лікування, тим швидше позбудетеся хвороби і тим меншою буде ймовірність, що у вас виникнуть ускладнення.