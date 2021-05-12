Меланін – це природний пігмент шкіри. Колір волосся, шкіри й очей людини у великій мірі залежать від типу та кількості меланіну, який міститься в її організмі. Меланін продукують особливі клітини шкіри – меланоцити. Кожна людина має однакову кількість меланоцитів, однак у деяких людей ці клітини продукують більшу кількість меланіну.
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Чим менше меланіну виробляють ваші меланоцити, тим світлішим буде колір вашої шкіри, волосся і райдужної оболонки й навпаки – чим більше ці клітини "стараються" виконувати покладені на них обов'язки, тим темнішими будуть ваші волосся, шкіра й очі.
Кількість меланіну в організмі залежить від генетики. Тобто з великою ймовірністю ви виглядатимете так, як ваші батьки.
Види меланіну
Кількість меланіну в організмі залежить від генетики / Фото Pexels
Попри те, що меланін часто вважають одним пігментом, насправді існує 3 його види, 2 з яких відповідають за колір шкіри, волосся та очей у людей і тварин:
- Евмеланін – пігмент, відповідальний за темні тони. Евмеланін буває двох видів – коричневий та чорний. Будете ви брюнетом чи шатеном, матимете темно-карі чи "пивні" очі, залежить від різних поєднань цих двох видів. Якщо ви – блондин і маєте блакитні очі, це свідчить, що у вас є невелика кількість коричневого евмеланіну і взагалі відсутній чорний.
- Феомеланін забарвлює у рожеве такі частини тіла, як губи та соски. Цей пігмент відповідає за всі відтінки червоного й жовтого. Якщо у вас руде волосся, це означає, що у вашому організмі міститься однакова кількість феомеланіну та евмеланіну.
- Третій тип меланіну, який називається "нейромеланіном", міститься у мозку людини й надає забарвлення його структурам (нейронам).
Як утворюється меланін
Утворення меланіну починається у великих клітинах – меланоцитах, які розташовуються по всій поверхні шкіри. Меланоцити відповідають за вироблення органел – меланосом.
Меланосоми є місцем, де синтезуються як евмеланін, так і феомеланін, які пізніше розподіляються між кератиноцитами (клітинами, які виробляють кератин і становлять більшу частину шкіри).
Як утворюється меланін / Фото Pexels
Природний рівень меланіну зумовлений генетикою. Однак є низка факторів, які можуть впливати на продукування цього пігменту, зокрема:
- дія ультрафіолетового випромінювання;
- запалення;
- коливання рівнів гормонів;
- вікові особливості;
- процеси, що впливають на порушення синтезу цього гормону.
Як підвищити рівень меланіну
Для цього рекомендується приймати спеціальні вітамінні препарати, які загалом покращують стан шкірних покривів. Приймати їх можуть люди з будь-яким типом шкіри.
А як щодо антиоксидантів
Результати досліджень демонструють, що антиоксиданти є одним із найкращих (і найбільш безпечних) способів стимуляції утворення меланіну.
Мікроелементи, такі як флавоноїди або поліфеноли, які надходять у наш організм з рослинною їжею, діють як потужні антиоксиданти та можуть впливати на вироблення меланіну.
В яких продуктах шукати такі антиоксиданти
- темній листовій зелені;
- лісових ягодах (ожині, чорниці);
- чорному шоколаді;
- різнокольорових овочах.
Вітаміни-антиоксиданти
В якій їжі шукати антиоксиданти / Фото Pexels
Вітамін A
За даними досліджень, вітамін А є важливим у процесі утворення меланіну та загалом допомагає підтримати здоров’я шкіри. Він присутній в:
- овочах, які містять пігмент бета-каротин (моркві, бататі, шпинаті, горошку);
- рибі;
- м’ясі.
До складу вітаміну А входять каротиноїди. Це – якраз ті речовини, які забарвлюють овочі у червоний, жовтий чи помаранчевий колір. Результати одного з досліджень підтверджують, що ці провітаміни можуть відігравати важливу роль у процесі синтезу меланіну та захисту шкіри від агресивної дії ультрафіолетових променів. Не забуваймо – надмірна інсоляція підвищує ризик меланоми і раку шкіри!
Оскільки вітамін А є жиророзчинним (тобто таким, який може накопичуватися в організмі), Національний інститут охорони здоров’я США наголошує на необхідності дотримуватися рекомендованої щоденної його кількості, а це - 700 мкг для жінок та 900 мкг для чоловіків. Для дітей доза вітаміну А є ще меншою.
Вітамін Е
Цей вітамін також є дуже важливим для здоров’я нашої шкіри, оскільки він підіймає рівень меланіну і може допомогти захистити шкіру від ушкоджень, спричинених агресивною дією сонця.
Вітамін Е у великій кількості міститься в:
- овочах;
- зернах;
- насінні;
- горіхах.
Вітамін C
Подібно до вітамінів А та Е, вітамін С також є антиоксидантом. Він необхідний для підтримки здоров’я слизових оболонок, а також бере участь у процесі виробництва меланіну.
Міститься у:
- цитрусових;
- ягодах;
- листовій зелені тощо.
Трави на захисті шкіри
Дослідження показують, що трави здатні захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Наприклад, зелений чай і куркума містять велику кількість флавоноїдів (поліфенолів), що сприяють підвищенню рівня меланіну та захисту шкіри.
Засмага – спосіб підвищити рівень меланіну
Як підвищити рівень меланіну / Фото Pexels
Такий спосіб і справді є одним із найбільш ефективних. Ні для кого не секрет: хочеш засмагнути, мусиш підставити тіло під сонце. Але тут важливо нагадати, яку біологічну функцію виконує меланін і чому засмагання може виявитися небезпечним.
Коли ми засмагаємо, шкідливі ультрафіолетові промені проникають крізь нашу шкіру і починають ушкоджувати ДНК у її клітинах. Організм, щоб захистити ці клітини, намагається продукувати більше меланіну. Це сприяє підвищенню рівня меланіну і на шкірі з’являється така бажана для багатьох засмага. Проте, якщо шкіра починає засмагати, це є сигналом того, що ушкодження клітин вже відбулося.
Меланіну, який утворився у результаті засмагання (неважливо, під сонцем чи під дією штучних ультрафіолетових променів у солярії), є недостатньо, щоб захистити клітини шкіри від подальшого ушкодження. З часом такі ушкодження можуть призводити до злоякісних трансформацій клітин.
Користь меланіну для організму
- Захист від ультрафіолетового випромінювання. Меланін допомагає захистити клітини епідермісу (зовнішнього шару шкіри) від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Цей захист поширюється на всі форми УФ-випромінювання (UVC, UVB та UVA), а також синього ("блакитного") світла. Меланін поглинає ультрафіолетове випромінювання, перш ніж воно встигне пошкодити чутливу ДНК клітин шкіри.
- Поглинання активних (реактивних) форм кисню (АФК). Меланін також виявляє антиоксидантну активність - очищає активні форми кисню, що утворюються внаслідок ушкоджень ультрафіолетовим випромінюванням. Без втручання захисних сполук, зокрема антиоксидантів, АФК сприяють окислювальному (оксидативному) стресу, який спричиняє значні ушкодження клітин.
- Вчені також припускають, що меланін виконує й інші біологічні функції в організмі, у тому числі захищає печінку, кишечник та навіть імунну систему.
Що відбувається в організмі при нестачі меланіну
Чому меланін важливий для організму / Фото Pexels
Коли в організмі бракує цього пігменту або коли його рівень знижується, можуть виникати захворювання і різноманітні порушення:
Вітиліго
Аутоімунне захворювання, яке виникає, коли організм не продукує достатньої кількості меланоцитів. Дефіцит пігменту проявляється у вигляді білих плям на шкірі або вибіркового "посивіння" волосся. На сьогодні існують певні методи лікування вітиліго, однак їх ефективність не є надто високою. Вітиліго протягом життя діагностують у 1 – 2% населення Землі.
Альбінізм
Рідкісне генетичне захворювання, яке виникає, коли організм виробляє дуже малу кількість меланіну. Це може відбуватися через зменшення кількості меланоцитів або ж через зменшення виробництва меланіну меланосомами. Люди-альбіноси мають біле волосся, блакитні очі та бліду ("порцелянову") шкіру, а також можуть мати проблеми із зором. Захворювання є невиліковним.
Мелазма
У людей, які хворіють на мелазму обличчя покривається коричневими плямами. Вчені вважають, що на виникнення цього захворювання можуть впливати 3 фактори:
- гормональні порушення;
- прийом протизаплідних таблеток;
- вплив сонця.
Креми, які відпускаються в аптеках за рецептом, можуть полегшити прояви мелазми, а сонцезахисні – не допустити погіршення стану. Як метод лікування, також застосовують лазерну обробку шкіри і хімічний пілінг.
Втрата пігменту після пошкодження шкіри
Іноді трапляється, що після того, як шкіра була обпечена, на ній утворилися пухирі або відбулося інфікування, організм не здатний відновити меланін у цій ушкодженій ділянці. Специфічного лікування у таких випадках лікарі не призначають.
Хвороба Паркінсона
Коли у ділянці мозку, яка називається "чорною речовиною", гинуть клітини (а саме це й відбувається при хворобі Паркінсона), рівень нейромеланіну різко знижується. Хоча зазвичай, у міру того, як ми старіємо, кількість нейромеланіну у мозку зростає.
Втрата слуху
Меланін також може виконувати певну роль у забезпеченні функції слуху. Сьогодні вчені активно досліджують зв’язок між занадто малою кількістю меланіну та частковою або повною втратою слуху (глухотою).