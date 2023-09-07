Можете ли вы повторно заразиться через зубную щетку: ответ удивит

Возможно, вам приходилось слышать о том, что после простуды следует заменить зубную щетку, вы ведь можете снова инфицировать себя. Впрочем, далеко не все болезни можно подхватить от себя снова, поэтому стоит знать, когда именно пора менять щетку.

Если вы только что переболели простудой, гриппом, коронавирусом или другой инфекционной болезнью, возможно, вы хотите быстрее заменить щетку, ведь она точно накапливает немало бактерий из вашего рта. Значит ли это, что ее нужно немедленно выбрасывать? Об этом рассказала врач-эпидемиолог Кристина Дуда.

Интересно Завтрак, самый лучший для похудения: это нужно знать

Нужно ли менять щетку после болезни

Да, микробы действительно оседают на щетине щетки, и некоторые из них, в частности, вирусы гриппа, могут остаться там в течение нескольких дней. Но если ваша иммунная система не слишком сильно ослаблена, вам, скорее всего, не стоит переживать из-за своей щетки.

Даже если у вас была острая стрептококковая ангина, это не обязательно означает, что вам нужно немедленно менять зубную щетку. Одно из исследований 2013 года показало, что дети, переболевшие стрептококком, не размножали больше бактерий из-за зубных щеток.

Прежде всего, вы должны помнить о том, что иммунная система может вас защитить, ведь во время болезни она производит антитела, чтобы бороться с микробами и не подхватить тот же вирус. Именно по этой причине микробы на зубной щетке не представляют угрозы для вас даже после выздоровления.



Зубная щетка не может заразить вас снова / Фото Pexels

Однако проблема заключается в том, что если вы храните свою зубную щетку близко к другим, микробы из нее могли осесть на эти щетки, и тогда их все следует заменить. Вы сами не заразитесь повторно, однако это может произойти с вашими сожителями.

Нужно ли дезинфицировать щетку

Следующий шаг, о котором вы можете подумать, – это дезинфекция щетки после болезни. Однако помните о том, что этот шаг может быть не только ненужным, но действительно вредным.

В Центре контроля и профилактики заболеваний сообщают, что замачивание зубной щетки в растворе может привести к перекрестному заражению, особенно если вы пытаетесь дезинфицировать несколько щеток одновременно.