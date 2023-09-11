Полезно знать: можно ли есть хлеб при похудении

Хлеб для многих людей является неотъемлемой составляющей каждого приема пищи. Предлагаем узнать насколько же этот продукт внутренне ценен для нас.

О пользе и вреде хлеба говорится в инстаграм-блоге клиники диетологии Наталии Самойленко, которая есть врачом-диетологом, эндокринологом и специалистом по разработке программ здорового питания

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Углеводы в хлебе: полезны или вредны?

Отмечается, что углеводы являются основной питательной составляющей хлеба. Однако полезны для нас они только в случае использования при приготовлении хлеба из цельнозернового зерна. Ведь при обработке зерна поверхностная его оболочка, содержащая наибольшее количество полезной клетчатки, разрушается. Остается только внутренняя часть зерна, состоящего, в основном, из крахмала.

Такие простые углеводы быстро усваиваются, однако имеют небольшую пищевую ценность. Они быстро поднимают уровень глюкозы в крови, в результате чего при злоупотреблении повышается риск развития ожирения и сахарного диабета в будущем.



Почему цельные зерна настолько полезны?

Если при приготовлении хлеба используются цельные зерна, хранятся все составляющие зерна: наружная оболочка, зародыш и эндосперм. Именно в таком сочетании зерно является источником необходимых нам нутриентов: витаминов группы В (в том числе фолиевой кислоты), железа, магния, селена и клетчатки,

– говорится в инстаграмм-сообщении.

Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, имеет детоксикационную функцию, может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, гипертонической болезни, рака толстой кишки, ожирения и т.д. Цельные зерна являются также отличным источником растительного белка.



Можно ли есть мне хлеб, если хочешь похудеть?

Универсального ответа для каждого нет, ведь для того чтобы оценить целесообразность употребления хлеба, необходимо знать, хорошо ли функционирует ваш углеводный обмен. Иногда употребление даже полезных видов хлеба может повлиять на желаемый результат. Но помните, что всё хорошо в меру. Поэтому если у вас нет противопоказаний к употреблению хлеба, отказывать себе в нескольких его кусочках нет нужды.

В инстаграмм-блоге клиники диетологии Наталии Самойленко дали еще несколько советов, которые следует помнить об употреблении хлеба.