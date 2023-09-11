Пасленовые являются одними из самых популярных овощей летом и в начале осени, ведь они вкусные, питательные и их можно использовать во множестве блюд. И, вероятно, вам приходилось слышать о пользе от баклажанов, и не зря – ведь этот овощ содержит больше витаминов и питательных веществ, чем вы можете вообразить.

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Уменьшает воспаление

Диетолог Сара Гарроне убеждена, что баклажаны могут быть очень полезны для уменьшения воспалений в организме, ведь они содержат антоцианы – пигменты, придающие овощам характерный фиолетовый цвет.

Эти вещества также являются антиоксидантами, а наука доказала, что если ваш рацион богат антиоксидантами, еще поможет уменьшить воспаление.

Стабилизирует уровень сахара

Если вы ищете вкусные продукты, которые могут помочь регулировать уровень сахара, баклажаны станут отличным выбором. Гликемический индекс этого продукта колеблется от 15 до 30, что считается достаточно низкой оценкой.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Кроме того, баклажаны не повышают уровень сахара слишком резко, а клетчатка, которую они содержат, помогают поддерживать уровень глюкозы в норме. В отличие от углеводов, клетчатка проходит через весь организм непереваренной, а это замедляет усвоение сахара.



Баклажаны помогают регулировать уровень сахара / Фото Pexels

Помогает терять вес

Этот овощ также станет отличным дополнением к ежедневному рациону для людей, желающих сбросить несколько килограммов. Это тоже происходит из-за высокого содержания клетчатки, ведь именно это вещество является важным элементом любого плана похудения. Если вы будете употреблять большое количество клетчатки.

Многие исследования показали, что диета с высоким содержанием клетчатки позволяет терять вес гораздо быстрее и эффективнее.