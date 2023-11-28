Картошка может помочь худеть: вот как ее правильно есть

Если вы любите картофель и хотите похудеть, это вовсе не означает, что вам нужно отказаться от этого продукта ради потери веса. На самом деле, картофель может быть очень полезным и питательным дополнением к вашему рациону.

Когда речь идет о плюсах и минусах определенных продуктов и блюд, часто возникает много споров. Но с картофелем они связаны в основном с обычной дезинформацией. Картофель имеет плохую репутацию преимущественно из-за содержания углевода, хотя на самом деле картофель – это сложный углевод, содержащий немало питательных веществ. Впрочем, существуют некоторые ошибки при ее употреблении, которые могут привести к набору веса. О том, как их избежать, рассказала диетолог Келли Плоу.

Интересно Будьте осторожны: этот фаст-фуд может вызвать у вас депрессию

Не готовьте картошку нездоровым способом

Да, картофель может быть полезен в похудении, но не в том случае, если вы едите его в виде картофеля-фри. Дело в том, что это блюдо готовят во фритюре, и оно содержит много жиров, масла и мало питательных веществ.

В средней порции такого картофеля обнаруживается примерно 380 граммов жира (а в обычном картофеле жира нет вообще). Итак, для того, чтобы извлечь пользу из этого корнеплода, держите его как можно дальше от фритюрницы и вредного масла.

Заменяйте картофелем рафинированные злаки

В одном исследовании участники ели либо картофельный гарнир, либо очищенные зерновые гарниры – например, рис или пасту в течение четырех недель. И, наконец, оказалось, что те люди, которые потребляли картофель, а не рафинированные злаки, смогли лучше худеть благодаря содержанию клетчатки в картофеле.

Итак, для того чтобы правильно ввести картофель в свой рацион, попробуйте заменить им определенное количество рафинированных углеводов, которые вы потребляете. Например, не ешьте вместе картофель и белый хлеб или крекеры.



Картошку не стоит есть вместе с хлебом / Фото Pexels

Контролируйте порции

Картофель, конечно, полезен, но как и что-либо другое, в чрезмерных количествах не принесет много преимуществ для здоровья. Так что если вы будете потреблять больше калорий, чем нужно вашему организму, вы в конце концов наберете вес.

Один из самых простых способов избежать этой проблемы – заранее определять порцию пищи, которую планируете съесть, и останавливаться на ней.

Не чистьте картошку

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel . Препарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Большинство людей чистят картофель перед тем, как варить его или готовить любым другим способом. Впрочем, это далеко не самый полезный способ есть этот корнеплод, ведь именно в кожуре картофеля содержится самое большое количество питательных веществ.

И все же перед приготовлением нечищеного картофеля убедитесь, что вы тщательно вымыли его и удалили весь мусор, жучков и грязь.