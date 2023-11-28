Последствия от регулярного употребления фастфуда знает каждый из нас, и они не совсем приятны. Однако если вы не только хотите сохранить свою талию тонкой, но и не получить депрессию, то стоит все же отказаться от употребления определенного фаст-фуда, а именно – картофеля фри.

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Согласно недавнему исследованию, проведенным в Ханчжоу, употребление картофеля фри приведет к проблемам с психическим здоровьем, так что вы впоследствии можете получить тревогу или депрессию. В исследовании приняли участие более 140 тысяч участников и те, кто ел жареный картофель, имели высокое развитие депрессии и тревоги, чем те, кто его не употреблял.

Одной из причин является высокий уровень трансжиров, которые содержатся в жареных продуктах. Трансжиры всегда связаны с целым рядом проблем для здоровья.



Картофель фри вреден / Фото Indian Veggie Delight

Диетологиня Хайди Моретти говорит, что все это происходит из-за того, что жареная пища вызывает воспаление из-за окисления обработанных масел, которые нагреваются до очень высокой температуры.

Масло в ресторанах используют неоднократно, поэтому это еще больше усиливает расщепление жиров и наносит вред организму из-за воспаления и свободных радикалов. Воспаление посылает сигналы угрозы в мозг и изменяет настроение,

– рассказала Хайди Моретти.

А еще часто к употреблению фаст-фуда прибегают люди с депрессивностью и тревожностью. Люди с более низким уровнем депрессии или вообще ее отсутствием – выбирают здоровую пищу. Для того чтобы не подвергнуть себя плохому настроению, откажитесь от употребления картофеля фри в большом количестве.

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Выбирайте полезные продукты. Чтобы держать свой организм в тонусе, особенно зимой, попробуйте каждый день добавлять в свой рацион фрукты, овощи и орехи, богатые витаминами и микроэлементами. Что именно следует добавить в свою продуктовую корзину – читайте в материале.