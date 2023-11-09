Можно ли лечить пищевой содой: разъяснение терапевтки

Многие используют соду не только для приготовления пищи или бытовых нужд, таких как мытье посуды или холодильника, но и для лечения. Впрочем, вы должны знать обо всех последствиях такого подхода.

Лечение пищевой содой большого количества болезней – это то, что часто пропагандируют "врачи" в соцсетях и люди, которые пытаются использовать "естественные" методы. Терапевтка и диетология Татьяна Лакуста рассказала о том, почему нельзя использовать соду для чего-либо, кроме приготовления пищи.

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Чем вредна пищевая сода

Существует миф о том, что обычная пищевая сода, которую за копейки можно купить в магазине – это действенное, природное и безвредное средство против камедонов кожи, ожирения и даже рака. Впрочем, это точно не так.

Профессор Неумивакин, гуру нетрадиционной медицины СССР лечил перекисью и содой все болезни. Если вы его поклонник – критическое мышление вам в помощь. Последователи нетрадиционной медицины до сих пор проводят марафоны очищения, прошу поинтересоваться возможными последствиями, а не только отличными отзывами,

– рассказала врач.

Татьяна Лакуста убеждена, что у всех подобных средств всегда есть побочные эффекты, и следует обращать на них внимание, а не надеяться на чудодейственный эффект соды.



Сода не подходит для лечения болезней / Фото Pexels

Еще одна история с ее неправильным использованием связана с бывшим онкологом Туллио Симончини. Он считал, что рак вызывает Candida, поэтому лечил пациентов инъекциями содового раствора, что лишало их времени на настоящее лечение и привело к смерти 27-летнего юноши.

Большинство людей, которые используют соду не по назначению, пытаются лечить ею проблемы с желудком, но вы должны знать, что это может привести к совершенно противоположному эффекту.

После соды повышается вторично кислотность, а если язва – риски осложнения очень возрастают. Не избегайте врача, не лечитесь на уровне знаний бабушки-травницы в XXI веке,

– посоветовала врач.

Но бояться соды тоже не стоит и использовать ее можно, но в бытовых целях. Что именно можно почистить содой – читайте в материале.