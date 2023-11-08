Во время сборки здоровой тарелки и правильного питания главное – не переусердствовать. Да, вы услышали правильно. Если у вас дома будут только очень питательные, здоровые продукты, которые вы действительно не любите, шансов сорваться на вредную пищу гораздо больше. Как закупить продукты, чтобы питаться сбалансированно и вкусно, рассказала нутрициолог Олеся Добрянская.

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Что нужно знать о здоровом питании

Закупка по тарелке – это, прежде всего, планирование покупки продуктов так, чтобы вы знали, что будете готовить в течение недели или того периода времени, на который вы закупаете еду. Один из главных советов, которые дает диетология – составлять рацион не только из полезных, но и излюбленных продуктов.

Но если вы будете сочетать их с овощами, фруктами и другой здоровой пищей, вы сделаете свой рацион более разнообразным и интересным.

Помните притчу о зайце и черепахе? Любые изменения это дополнительный стресс. Чем медленнее, но уверенно вы будете идти, тем большего успеха добьетесь. Итак, секрет планирования закупки по Тарелке в том, что вы ее планируете тоже по пропорциям: белки, углеводы, клетчатка, жиры,

– поделилась врач.

Еще один важный совет, которым поделилась Олеся Добрянская – попробуйте довольствоваться тем, что у вас получается, и со временем отпускайте контроль и позволяйте себе употреблять разные продукты, даже если они не слишком полезны, однако доставляют вам удовольствие.

Закупки по методу "Здоровой Тарелки"

Перед тем как идти в магазин, попытайтесь составить хотя бы приблизительный список покупок. Вот таким пользуется и сама диетология.

Овощи, зелень, водоросли

капуста, салат айсберг, сладкий перец, перец чили, кабачки, спаржа, оливки, каперсы, авокадо, помидоры, кукуруза;

лук, чеснок, морковь, свекла, редька, редис, ревень, имбирь, корень и стебли сельдерея;

листья салата или салатные миксы;

замороженные овощи и смеси;

укроп, петрушка, кинза, базилик, руккола, мята, розмарин;

норы, ламинария.



Овощи очень нужны для сбалансированного питания / Фото Pexels

Фрукты, ягоды, сухофрукты

яблоки, бананы, киви, цитрусовые, хурма, груши, виноград;

малина, ежевика, черника, голубика;

сушеные вишни, изюм, финики, курага, чернослив, банановые чипсы.

Злаки

гречиха, пшено, перловая каша, бурый рис, овсянка;

булгур, макароны твердых сортов, отруби.



Злаки являются важной частью рациона / Фото Pexels

Мясо, птица

свинина, телятина, говядина;

курица, индейка, утка.

Другие продукты

нежирные сорта рыбы;

мидии, креветки, кальмары, гребешки;

яйца;

молоко и кисломолочные продукты.



Молочные продукты и яйца содержат много питательных веществ / Фото Pexels

Конечно же, вы не должны покупать все продукты в этом списке, но он может быть хорошим началом для создания собственного плана покупок. Выберите продукты, которые вам больше нравится и попробуйте внедрить их в свой рацион.

Мы не роботы, мы люди. Вы можете отступать от правил (и вы будете точно отступать от них) – в деле питания не бывает всегда "правильно" или "100% сбалансировано". Если ваши отступления составляют 10 – 20 – 30%, то ваше питание можно назвать здоровым,

– рассказала диетология.

Итак, если вы хотите изменить свой рацион и сделать его более сбалансированным, начните с небольших шагов, оцените те полезные продукты, которые употребляете уже сейчас, и понемногу докупайте другие, которые обогатят ваше питание.