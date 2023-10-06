Вот что произойдет, если поливать домашние растения чаем: ответ поразит
Источник:Do not disturb gardening
Чай уже веками известен своими целебными и успокаивающими свойствами. Но, оказывается, полезным он может быть не только для людей, но и для растений, растущих в вашем доме.
Оказывается, идея использовать чай для полива растений далеко не нова. Впрочем, и здесь нужно знать несколько секретов, ведь для некоторых растений такое удобрение может оказаться не самым лучшим. О том, как использовать чай для полива растений, рассказал эксперт по садоводству Кори Лейчти.
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Что содержится в чае
Большинство людей просто заваривают свой любимый чай и не задумываются о том, какие же компоненты в нем содержатся. Оказывается, там есть тысячи веществ, и некоторые из них все еще находят и исследуют.
Если вы хотите использовать чай для полива своих растений, вам следует найти качественные и органические марки, ведь именно в них будет меньше пестицидов. CBC сообщает По результатам многочисленных исследований, во многих чаях количество пестицидов превышает допустимые нормы.
При разложении чайных листьев из них можно получить достаточно много калия, фосфора и азота, и все эти вещества очень полезны для комнатных растений. Оказывается, в чае уровень азота даже выше, чем у большинства удобрений, а это очень хорошая новость.
В чае содержится много азота / Фото Pexels
Также в чае содержатся следующие полезные элементы:
- полифенолы;
- теанин;
- антиоксиданты;
- витамины и минералы.
Эти мощные полезные вещества могут быть полезны для одних растений, но губительны для других. Помните и о кислотности чая – учитывайте уровень кислотности, который приемлем для ваших растений, и не используйте слишком много этого напитка.
Например, большинство папоротников хорошо растут в слабокислотной почве, поэтому использование чая может уничтожить их или замедлить рост. Гортензии, восточные лилии, помидоры, африканские фиалки и филодендроны можно смело поливать чаем.
Как использовать чай для полива
Для того чтобы подкармливать ваши растения этим ароматным напитком, можно использовать несколько методов. Первый очень простой – просто поливайте свои цветы чаем так же, как вы это делали водой.
Еще один вариант состоит в том, чтобы закопать пакетик чая в горшок, чтобы он обогатил почву.
Если вы решили поливать растения чаем, учитывайте, что не стоит использовать его слишком много. Имейте в виду, что чай учитывается в общем количестве жидкости, которую вы используете для полива. Также никогда не используйте горячую жидкость, ведь высокая температура может нанести растениям невосполнимый вред.