Вот что произойдет, если поливать домашние растения чаем: ответ поразит

Чай уже веками известен своими целебными и успокаивающими свойствами. Но, оказывается, полезным он может быть не только для людей, но и для растений, растущих в вашем доме.

Оказывается, идея использовать чай для полива растений далеко не нова. Впрочем, и здесь нужно знать несколько секретов, ведь для некоторых растений такое удобрение может оказаться не самым лучшим. О том, как использовать чай для полива растений, рассказал эксперт по садоводству Кори Лейчти.

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Что содержится в чае

Большинство людей просто заваривают свой любимый чай и не задумываются о том, какие же компоненты в нем содержатся. Оказывается, там есть тысячи веществ, и некоторые из них все еще находят и исследуют.

Если вы хотите использовать чай для полива своих растений, вам следует найти качественные и органические марки, ведь именно в них будет меньше пестицидов. CBC сообщает По результатам многочисленных исследований, во многих чаях количество пестицидов превышает допустимые нормы.

При разложении чайных листьев из них можно получить достаточно много калия, фосфора и азота, и все эти вещества очень полезны для комнатных растений. Оказывается, в чае уровень азота даже выше, чем у большинства удобрений, а это очень хорошая новость.



В чае содержится много азота / Фото Pexels

Также в чае содержатся следующие полезные элементы:

полифенолы;

теанин;

антиоксиданты;

витамины и минералы.

Эти мощные полезные вещества могут быть полезны для одних растений, но губительны для других. Помните и о кислотности чая – учитывайте уровень кислотности, который приемлем для ваших растений, и не используйте слишком много этого напитка.

Например, большинство папоротников хорошо растут в слабокислотной почве, поэтому использование чая может уничтожить их или замедлить рост. Гортензии, восточные лилии, помидоры, африканские фиалки и филодендроны можно смело поливать чаем.

Как использовать чай для полива

Для того чтобы подкармливать ваши растения этим ароматным напитком, можно использовать несколько методов. Первый очень простой – просто поливайте свои цветы чаем так же, как вы это делали водой.

Еще один вариант состоит в том, чтобы закопать пакетик чая в горшок, чтобы он обогатил почву.

Если вы решили поливать растения чаем, учитывайте, что не стоит использовать его слишком много. Имейте в виду, что чай учитывается в общем количестве жидкости, которую вы используете для полива. Также никогда не используйте горячую жидкость, ведь высокая температура может нанести растениям невосполнимый вред.