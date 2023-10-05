Кроме того, что груша своими полезными свойствами оказывает положительное влияние на здоровье волос и кожи, она также контролирует уровень сахара в крови, улучшает иммунную систему, уровень энергии и т.д.

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Сертифицированная диетология Аакрити Арора рассказала о полезных свойствах груши, которые хорошо влияют на состояние наших волос.

Питает корни волос

Спелые груши содержат натуральный сахарный спирт под названием "сорбит" или "глюцитол", который питает корни волос, кожу головы.



Груши положительно влияют на здоровье волос / Фото Allrecipes

Уменьшит сухость волос

Груша включает в себя увлажняющие свойства, которые полезны для уменьшение сухости наших волос. Фрукт содержит много витамина С, который действует как природный антиоксидант и помогает поддерживать кондиционирование прядей волос и здоровье волосковых клеток.

Восстанавливает блеск

Если у вас тусклые и неприглядные волосы, груши могут помочь. Вам нужно всего-навсего приготовить дома маску, смешав одну грушу с двумя столовыми ложками яблочного уксуса и воды. Такая маска улучшит ситуацию с тусклыми волосами и вернет им утраченный блеск.

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Поддерживает оттенок волос

Поддерживать локоны и оттенок волос станет намного проще, если использовать грушевую маску для волос. Раздавите грушу и добавьте к ней соевое масло. На основе этого сформируйте гладкую пасту, нанесите на волосы, а через час смойте шампунем. Поразительную разницу вы увидите сразу!