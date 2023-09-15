Вы этого не знали, но мокрые волосы – это питомник многих бактерий и грибов. Рост этих крошечных микроорганизмов может привести к инфекциям на коже головы.

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Рост бактерий

Когда вы спите на мокрых волосах, тепло от головы и вода создают влажность. К сожалению, это может быть питательной средой для микроорганизмов и может привести к созданию среды, способствующей росту бактерий и грибков на подушках,

– говорит доктор медицинских наук В-Чанг Сюй.

Грибковые инфекции

По словам врача, сон с мокрыми волосами также может увеличить риск грибковых инфекций кожи головы. Один из видов грибков – Malassezia, который может привести к перхоти или дерматиту.



Не рекомендуется ложиться спать с мокрыми волосами / Фото Pexels

Ломкость волос

Мокрые волосы тонкие, что делает его более склонными к сеченым кончикам. Врач По-Чанг Сюй говорит, что встряхивание и поворот во время сна может вызвать трение, из-за чего ваши влажные волосы станут более склонны к ломкости.

Хотя мокрые волосы вряд ли вызовут у вас заболевания, специалист рекомендует спать с сухими волосами, чтобы предотвратить рост бактерий или грибков.

Чтобы не спать на мокрых волосах, используйте впитывающие влагу полотенца, тщательно выбирайте время мытья волос и заменяйте наволочку шелковой, чтобы уменьшить трение. Лучше всего будет, если вы будете использовать фен для ускорения процесса.