Как часто нужно мыть волосы: неожиданный ответ

Люди делятся на две части – тех, кто моет голову раз в неделю и тех, кто это делает несколько раз в неделю.

Стилистка Рози Фернандес рассказывает, что если ваши волосы очень сухие и не моются довольно часто, они могут потерять свою естественную влажность со временем.

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По ее словам, не желательно обходиться без мытья головы больше недели, поскольку фолликулы начнут забиваться и не будут насыщаться кислородом.

Если вам кажется, что ваши волосы чистые, ведь не вызывает никакого зуда и по внешнему виду не являются жирными, то вы ошибаетесь. Загрязнение от улиц и ежедневный пот уже через несколько дней делают его грязным.



Мойте волосы дважды в неделю / Фото с Instagram Эльзы Госк

Стилистка рассказывает, что если мыть волосы реже двух раз в неделю, фолликулы закупориваются, и это может повлечь за собой ряд проблем: шелушение кожи головы, зуд, повышенную чувствительность, перхоть и даже выпадение волос.

Мойте волосы дважды в неделю

Относительно правильной частоты мытья волос нет одного универсального правила, но вы должны учитывать место жительства и образ жизни.

Жить в городе с большим загрязнением окружающей среды – это не то же, что жить в сельской местности. Климат, езда на мотоцикле или автомобиле, занятия спортом, качество воды, используемой для мойки, все также играет роль,

– отметила стилистка Рози Фернандес.

Перед мытьем хорошо вспените шампунь в ладонях. Только тогда начинайте мыть. А хорошее смывание волос придаст ему блеска.