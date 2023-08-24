Чтобы отрастить длинные волосы, нужно выработать некоторые привычки, которые помогут волосам расти длинным и здоровым. Для этого нужно включить в рацион продукты, богатые питательными веществами.

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"Некоторые питательные вещества, особенно полезные для стимулирования роста, силы и густоты волос, включают белок, витамины группы B, витамины C и D, жиры омега-3, коллаген, цинк, биотин, железо, рибофлавин", - отметила врач Б' янка Тамбурелло.

Цинк

Цинк – известный иммуностимулирующий минерал, играющий немаловажную роль в здоровье кожи и волос. Обнаружено, что дефицит цинка связан с алопецией или выпадением волос.

Витамин C

Витамин С действует как антиоксидант, помогая защитить клетки организма, включая волосяные фолликулы. Витамин С также помогает организму производить коллаген, способствующий укреплению волос.

Омега жирные кислоты

Жирные кислоты омега-3 способствуют сиянию кожи и росту волос. Исследование показало, что в течение шести месяцев приема добавок, содержащих жирные кислоты омега-3 и омега-6, наблюдалось снижение выпадения волос и улучшение густоты волос.



Витамины и продукты помогут росту волос / Фото с Instagram Джиджи Хадид

Белок и Коллаген

Белок является строительным материалом всех структур организма, включая волосы, поэтому является жизненно важным питательным веществом, способствующим росту волос. Одним из белковых компонентов, который особенно важен для красивых волос, является коллаген – структурный белок в организме. исследование на животных, проведенное в 2022 году, показало, что коллаген способствует здоровому росту волос, а также предотвращает их выпадение.

Витамины группы В

Витамины группы B в целом (их несколько) и фолиевая кислота связаны с предотвращением выпадения волос.

Витамин Д

Исследование 2016 года показало, что снижение уровня витамина D было связано с увеличением частоты выпадения волос.

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Железо

Уровень железа также связан со здоровьем волос. Метаанализ показал, что люди с низким уровнем железа чаще страдают от выпадения волос.

Витамин А

Витамин А играет решающую роль в развитии волосяных фолликулов. Соответственно – это отличная пищевая добавка для улучшения здоровья волос.

Обратите внимание, что регулярное включение этих продуктов в сбалансированный рацион – улучшит общее состояние волос, способствуя замедлению их выпадения и росту: