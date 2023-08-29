Пейте этот напиток перед тренировкой, чтобы избавиться от нежелательного жира

Висцеральный жир очень вреден, ведь может быть связан со смертельными заболеваниями и болезнями сердца. Один горячий напиток способствует тому, чтобы расщеплять понемногу висцеральный жир.

Избыточный вес связан с потенциально опасными заболеваниями, поэтому люди прилагают немалые усилия, чтобы предотвратить слишком высокий вес.

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Висцеральный жир – это название жира, которое сохраняется глубоко внутри живота. Его избыточное количество может вызвать ряд проблем со здоровьем.

Снижение потребления калорий и увеличение количества физических упражнений – это один из способов уменьшить количество имеющегося у вас висцерального жира. Впрочем, есть напиток, который может стимулировать его уменьшение.



Японский чай матча полезен / Фото с Cha.com.ua

В исследовании, опубликованном в Международном журнале спортивного питания и метаболизма упражнений в 2018 году, изучалось влияние употребления чая матча на уменьшение вицерального жира. Матча – это разновидность зеленого чая в виде порошка, который следует смешивать с горячей водой.

В рамках исследования участники употребляли чай матча накануне и за два часа до 30-минутной прогулки. Выводы показали, что чай способствует снижению веса. Итак, горячий напиток полезно употреблять перед тренировкой.

Матча содержит катехины, помогающие снизить общий процент жира в организме. Если же матч – не ваш напиток, попробуйте добавить в свой рацион чашку зеленого или мятного чая, чтобы улучшить пищеварение и обмен веществ.