Вода необходима для правильного пищеварения и усвоения питательных веществ организмом. Она выводит из организма токсичные вещества и обеспечивает терморегуляцию – не позволяет сильно перегреться или охлаждаться.

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Питьевая вода может повысить умственную работоспособность

Исследование показывают, что потеря всего 1% веса тела в жидкости может снизить умственную работоспособность, а также потенциально повлечь усталость и головную боль. Этот умеренный уровень обезвоживания легко может возникнуть во время повседневной деятельности. Поэтому помните, как важно употреблять достаточное количество воды, которое влияет на наше здоровье.

Питьевая вода может улучшить настроение

Обезвоживание может повлиять на настроение и психическое благополучие. исследование показывают, что это может повлиять на уровень энергии, познавательные способности и эмоции.



Вода способна улучшить настроение / Фото из Mywatershop

Питьевая вода может улучшить физическую работоспособность

Если вы занимаетесь спортом, некоторые исследование показывают, что потеря всего 2% содержания воды в организме может повлиять на вашу физическую работоспособность.

Обезвоживание может поставить под угрозу способность вашего организма контролировать температуру, усилить чувство усталости и усложнить физические упражнения.

Сколько воды пить каждый день

Потребность воды для каждого человека уникальна. Это зависит от возраста и веса. Пить мало и часто – лучший способ избежать обезвоживания.

Рекомендуется выпивать 6–8 стаканов воды, чтобы восполнить нормальную потерю воды – примерно от 1,2 до 1,5 литров. В сильную жару и во время активных физических тренировок количество стаканов с водой следует немного увеличить.