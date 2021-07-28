Негативные последствия от употребления вина: ученые назвали 5 основных побочных эффектов

Ученые назвали 5 побочных эффектов, которые могут возникнуть из-за употребления слишком большого количества вина или любого другого алкоголя.

• Алкогольная жировая болезнь печени

Самое страшное в алкогольной жировой болезни печени (АЖБП) то, что она часто протекает бессимптомно.

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Эта "тихая" болезнь на ранних стадиях из заметных симптомов имеет только боли в верхней правой части живота и усталость.

АЖБП преимущественно развивается у тех, кто сильно пил в течение длительного периода. Кроме этого, женщины имеют большую вероятность заболеть, чем мужчины.

• Цирроз печени

К этой болезни также больше подвержены женщины. Согласно исследованиям, риск цирроза особенно высок среди женщин в возрасте 25 – 34 лет, которые пьют алкогольные напитки ежедневно.

• Повышенный риск депрессии

Независимо от того, какой алкоголь – вино, пиво или другие крепкие напитки – исследования показали, что регулярное его употребление может повысить риск образования депрессии.



Последствия потребления вина / Фото iStockphoto

В то же время другое исследование показывает, что умеренные дозы алкоголя (не более одного бокала вина в день) снимают тревожность и снижают риск депрессивных состояний.

• Увеличение веса

В красном вине нет ничего плохого, если его употреблять в умеренных количествах. Однако диетологи отмечают, что 1 стакан красного вина содержит около 125 калорий. А это значит, что выпивая каждый вечер два стакана вина, вы увеличиваете свой рацион на 1750 калорий в неделю. И это если вы правильно его измеряете.

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• Повышенный риск заболеваний сердца и смерти

Неважно, это вино, или другой вид алкоголя, однако исследования показывают, что злоупотребление алкоголем может привести к повышенному риску преждевременной смерти от сердечного приступа.

Ученые предупреждают: стакан красного вина вечером не принесет вам вреда, однако если не можете контролировать количество алкоголя, если выработалась привычка выпивать каждый вечер, стоит раз и навсегда избавиться от этой вредной страсти.