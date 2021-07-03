Острая пища

Острая пища заставляет сосуды отекать и даже ломаться, что приводит к появлению фиолетовых следов на лице.

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Если у человека розацеа, которая часто встречается у женщин после менопаузы, употребление специй может вызвать ее обострение.

Розацеа – распространенное неинфекционное воспалительное заболевание кожных покровов, характеризующееся хроническим течением и наличием эритемы (покраснение), телеангиэктазий (сосудистых звездочек), папул (узелков) и пустул (гнойничков) преимущественно на коже лица.

Кроме того, острая пища повышает температуру тела, поэтому она потеет, чтобы снова охладиться. Когда пот смешивается с бактериями на коже, это может вызвать сыпь и пятна.

Маргарин

Большинство маргаринов, особенно твердых сортов, содержат трансжиры. Они повышают уровень "плохого" холестерина и снижают уровень "хорошего", вызывая воспаление во всем теле. Все это ускоряет старение тела, как снаружи, так и внутри.



Маргарин / Фото Cookist

Газированные и энергетические напитки

Чем больше газированных и энергетических напитков человек употребляет, тем быстрее стареют клетки организма. В дополнение к газу, в таких жидкостях содержится много калорий и сахара.

В сочетании с бактериями, находящимися во рту, этот сахар образует кислоту, которая изнашивает эмаль зубов и вызывает гниение. Другие минусы включают увеличение веса и больший риск инсульта или деменции.

Алкоголь

Алкоголь вызывает обезвоживание, которое ослабляет защитный барьер кожи, а также истощает запас витамина А в печени – мощный антиоксидант, защищающий кожу от вредных факторов окружающей среды.

Кроме того, когда человек не получает достаточно воды, кожа начинает чувствовать сухость и не может защититься от морщин.

Выпечка

Хлебобулочные изделия, такие как печенье и пирожные, имеют высокое содержание жира, что закупоривает артерии. Кроме этого, она богата на сахар, который может вызвать диабет, высокое кровяное давление и кариес.



Выпечка / Фото Custom Concessions

Мясо на гриле

Ученые выяснили, что при разжигании мангала и жарке мяса на гриле выделяется большое количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Большинство ПАВ являются канцерогенами – попадая в организм, они могут влиять на структуру ДНК и увеличивать риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, употребление "обугленного мяса" повышает риск сердечных заболеваний и диабета.

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Переработанное мясо

Переработанное мясо, такое как бекон, колбаса, ветчина и другие деликатесы коптят, сушат или солят, чтобы они прослужили дольше и не портились. Именно это делает их и вкусными, и опасными. Натрий и химические консерванты вызывают воспаление, которое негативно влияет на организм внутри и снаружи.