Острая пища
Острая пища заставляет сосуды отекать и даже ломаться, что приводит к появлению фиолетовых следов на лице.
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Если у человека розацеа, которая часто встречается у женщин после менопаузы, употребление специй может вызвать ее обострение.
Кроме того, острая пища повышает температуру тела, поэтому она потеет, чтобы снова охладиться. Когда пот смешивается с бактериями на коже, это может вызвать сыпь и пятна.
Маргарин
Большинство маргаринов, особенно твердых сортов, содержат трансжиры. Они повышают уровень "плохого" холестерина и снижают уровень "хорошего", вызывая воспаление во всем теле. Все это ускоряет старение тела, как снаружи, так и внутри.
Маргарин / Фото Cookist
Газированные и энергетические напитки
Чем больше газированных и энергетических напитков человек употребляет, тем быстрее стареют клетки организма. В дополнение к газу, в таких жидкостях содержится много калорий и сахара.
В сочетании с бактериями, находящимися во рту, этот сахар образует кислоту, которая изнашивает эмаль зубов и вызывает гниение. Другие минусы включают увеличение веса и больший риск инсульта или деменции.
Алкоголь
Алкоголь вызывает обезвоживание, которое ослабляет защитный барьер кожи, а также истощает запас витамина А в печени – мощный антиоксидант, защищающий кожу от вредных факторов окружающей среды.
Кроме того, когда человек не получает достаточно воды, кожа начинает чувствовать сухость и не может защититься от морщин.
Выпечка
Хлебобулочные изделия, такие как печенье и пирожные, имеют высокое содержание жира, что закупоривает артерии. Кроме этого, она богата на сахар, который может вызвать диабет, высокое кровяное давление и кариес.
Выпечка / Фото Custom Concessions
Мясо на гриле
Ученые выяснили, что при разжигании мангала и жарке мяса на гриле выделяется большое количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Большинство ПАВ являются канцерогенами – попадая в организм, они могут влиять на структуру ДНК и увеличивать риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, употребление "обугленного мяса" повышает риск сердечных заболеваний и диабета.
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Переработанное мясо
Переработанное мясо, такое как бекон, колбаса, ветчина и другие деликатесы коптят, сушат или солят, чтобы они прослужили дольше и не портились. Именно это делает их и вкусными, и опасными. Натрий и химические консерванты вызывают воспаление, которое негативно влияет на организм внутри и снаружи.