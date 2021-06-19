Как нейтрализовать хейтера и правильно реагировать на критику

На любом этапе жизни каждый из нас сталкивался с критикой и даже успешных людей не обошла такая участь. Присутствие критиков или хейтеров рядом с вами является верным признаком того, что вы работаете.

Поэтому если вы активный и целеустремленный человек, то упреков в свою сторону вам не избежать, говорит психолог Марьяна Франко. Но есть и хорошая новость: можно научиться правильно реагировать на критику, а также выявить и нейтрализовать хейтеров.

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Кто такие хейтеры

Хейтер – это тот, целью кого хейтить, то есть неприязненно критиковать активным или пассивным образом. Как правило, говорит психолог, он не преследует какой-то чрезвычайной цели, для него это – простой метод повысить собственную самооценку. Опуская других, хейтер чувствует себя "выше".

Этих хейтеров привлекают люди, которые делают свое дело, как вампиров пульсация сонной артерии. Ведь присоединиться и критиковать чужую работу всегда легче чем самим работать,

– резюмирует Франко.

Хейтер действует очень просто: он внезапно появляется, указывает кому-то на то, что он сделал не так, и быстренько исчезает, пока его не попросили выполнить это лучше.

Но если вдруг случится так, что он все же останется, а его жертва начнет протестовать, хейтер указывает на свои благие намерения, которых не оценили, закатывает глаза и уходит "в праведном гневе". Теперь он "белый и пушистый".

Как вовремя определить и нейтрализовать хейтера

По словам Франко, есть один простой и проверенный способ. Попросите помощи у того, кто вас критикует сделать проект, провести мероприятие или переговоры, написать статью или заработать денег.

Человек, который искренне болеет за вас, с радостью вам поможет. А вот хейтер сразу куда-то исчезнет.



Попросите хейтера помочь вам сделать что-то лучше / Фото unsplash

Как научиться правильно реагировать на критику

Для этого следует изменить само отношение к критике, ведь, по словам психолог, на самом деле она всегда является положительной. Это некая обратная связь, которая может помочь понять, действительно ли вы все делаете хорошо.

Например, если ваш друг конструктивно критикует вас, воспользовавшись этой информацией, вы можете избежать ошибок, а значит и лишних проблем. Безосновательная критика со своей стороны дает вам понимание того, кто на самом деле рядом с вами и стоит ли вам продолжать с ним общение.

Чтобы определить, являются ли упреки в вашу сторону конструктивными, психолог рекомендует пропустить критику через 3 фильтра:

Фильтр пользы: несет ли эта критика в себе какую-то пользу для вас?

Фильтр заботы: заботится ли критик таким образом о ваших интересах?

Фильтр важности: важна и актуальна ли сейчас эта критика для вас?

Если хотя бы один из них даст положительный ответ, то будьте уверены, что замечания уместно и его следует принять во внимание. Но если все ответы "нет", смело игнорируйте такую ​​критику, ведь она безосновательна.