Психолог Марьяна Франко говорит, что люди с асертивным поведением более успешны как в профессиональной жизни, так и в отношениях в целом. И даже здоровая самооценка невозможна без умения уважать себя.

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Составляющие ассертивности

Психолог отмечает, что ассертивность состоит из способности выражать свои мысли и чувства, принимать похвалу, уважать себя, а также уметь постоять за себя.

Это также умение вовремя и в неагрессивной форме сказать "нет", причем не только людям, но и обстоятельствам.

Свобода человека начинается в том месте, где он может сказать "нет". Именно знания человека о своих "нет" и умение агрессивно доносить свою позицию до собеседника называют асертивным поведением,

– говорит Франко.

Как научиться быть асертивным

По словам психолога, в основном умению отстаивать себя мы учимся еще в детстве, а потом только совершенствуем эти навыки. Однако, родители не всегда воспитывают у ребенка этот навык. Тогда во взрослом возрасте он может быть неуверенным и не будет чувствовать за собой права выражать свои мысли и эмоции, потому что будет считать, что они не важны.

Или же, наоборот, у человека появится стремление быть во всем правым и он будет достигать этого любой ценой, даже с помощью агрессии, чем будет портить отношения с близкими.



Навыки ассертивности позволяют человеку выражать свою точку зрения / Фото unsplash

Но можно научиться быть асертивным, говорит психолог. Для этого прежде всего нужно знать о правах собственной личности. Сам перечень асертивных прав был специально заключенный американскими психологами и базируется он на принятых еще в XVIII веке поправках к конституции США, которые неофициально называли "Билль о правах". Вот о чем говорят некоторые из них.

Вы имеете право:

Иногда ставить себя и свои потребности на первое место.

Просить о помощи и эмоциональной поддержке.

и эмоциональной поддержке. Протестовать против несправедливого обращения и критики.

На свое собственное мнение.

Делать ошибки, пока не найдете правильный путь.

пока не найдете правильный путь. Позволять людям самим решать свои проблемы.

Говорить: "Нет, спасибо", "Извините, нет" .

. Не обращать внимания на советы окружающих и принимать собственные решения.

Побыть иногда в одиночестве, даже если другим хочется вашего общества.

На собственные чувства, независимо от того, понимают ли их окружающие.

Менять свои решения или выбрать другой способ действий.

или выбрать другой способ действий. Требовать пересмотра или изменения договоренности, которая вас не устраивает.

Психолог отмечает, если постоянно отказываться от своих асертивных прав, это приведет к угнетению, депрессии, выгоранию и потере удовольствия от жизни.