3 "красные флажки" в ваших бровях, что сигнализируют о проблемах со здоровьем

Ваши брови могут рассказать о вашем здоровье гораздо больше, чем вы можете себе представить. Дело в том, что все в теле взаимосвязано и даже на вашем лице могут отразиться проблемы с работой разных органов.

Вы можете заметить некоторые проблемы в своем здоровье даже когда просто смотрите в зеркало – в таком случае вам нужно обратить внимание на свои брови. О сигналах, которые они могут давать вам, рассказал врач Амир Хан.

Интересно Почему выпадают волосы: эксперты рассказали о вреде некоторых продуктов

Прореживание бровей

Врач убежден, что если у вас внезапно начали прореживаться брови, особенно вокруг их наружной части, то это может означать, что ваша щитовидная железа не справляется со своей работой. Так что если вы заметили такие изменения в своих бровях, вы можете обратиться к врачу и проверить свое здоровье.

Обычно подобное происходит, когда железа не производит достаточно гормонов, а это в конечном итоге приводит к усталости, увеличению веса и тревоги и депрессии. Помимо плохой работы щитовидной железы, истончение бровей может сигнализировать и о дефиците питательных веществ – в том числе и о дефиците железа.



Прореживание бровей может означать начало болезни / Фото Pexels

Брови начинают торчать

Если ваши брови не укладываются, а начинают торчать, это может быть одним из первых признаков псориаза. Особенно важно обратиться за профессиональной помощью, если эти признаки сочетаются с шелушением кожи и истончением бровей.

Псориаз – это аутоиммунное заболевание, из-за которого ваша кожа начинает шелушиться, и на ней образуется серая или серебристо-белая корочка.

Неровные брови

Если ваши брови перестали расти равномерно, и у них начинают появляться пробелы, это может являться признаком алопеции. Так называют общий медицинский термин для выпадения волос.

Причин тому может быть много – от питания до генетики. Но доктор Амир призывает просто подкрашивать брови, а серьезно воспринять эти сигналы и обратиться к врачу.