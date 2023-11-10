3 "червоні прапорці" у ваших бровах, які сигналізують про проблеми зі здоров'ям

Ваші брови можуть розповісти про ваше здоров'я набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Річ у тому, що все у тілі взаємопов'язано, і навіть на вашому лиці можуть відобразитися проблеми з роботою різних органів.

Ви можете помітити деякі проблеми у своєму здоров'ї навіть тоді, коли просто дивитеся у дзеркало – в такому випадку вам потрібно звернути увагу на свої брови. Про сигнали, які вони можуть вам давати, розповів лікар Амір Хан.

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Прорідження брів

Лікар переконаний, що якщо у вас раптово почали проріджуватися брови, особливо навколо їх зовнішньої частини, то це може означати, що ваша щитоподібна залоза не може впоратися зі своєю роботою. Тож якщо ви помітили такі зміни у своїх бровах, ви можете звернутися до лікаря та перевірити своє здоров'я.

Зазвичай подібне відбувається, коли залоза не виробляє достатньо гормонів, а це зрештою призводить до втоми, збільшення ваги та відчуття тривоги та депресії. Окрім поганої роботи щитоподібної залози, витончення брів може сигналізувати й про дефіцит поживних речовин – зокрема й про дефіцит заліза.



Прорідження брів може означати початок хвороби / Фото Pexels

Брови починають стирчати

Якщо ваші брови не вкладаються, а починають стирчати, це може бути однією з перших ознак псоріазу. Особливо важливо звернутися за професійною допомогою, якщо ці ознаки поєднуються з лущенням шкіри та витонченням брів.

Псоріаз – це аутоімунне захворювання, через яке ваша шкіра починає лущитися, і на ній утворюється сіра або сріблясто-біла скоринка.

Нерівні брови

Якщо ваші брови перестали рости рівномірно, і в них починають з'являтися прогалини, це може бути ознакою алопеції. Так називають загальний медичний термін для випадіння волосся.

Причин цього може бути багато – від харчування до генетики. Та доктор Амір закликає на просто підфарбовувати брови, а серйозно сприйняти ці сигнали та звернутися до лікаря.