Получение витамина D и безопасность для здоровья: опровержение распространенных мифов о загаре
Источник:Healthline
Дерматологи опровергли известные мифы о загаре. Как на самом деле реагирует на солнце смуглая кожа и другие методы получения витамина D –читайте в материале.
Нужен базовый загар
Есть мнение, что базовый загар позволяет избежать солнечных ожогов. Поэтому люди пытаются немного загореть перед отпуском, что неправильно.
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"Загар сам по себе свидетельствует о повреждении кожи. Кожа выглядит темнее, так как она вырабатывает меланин, чтобы защитить себя", — сообщила дерматолог Мадлен Гейнерс.
Она добавила, что в случае многократного действия солнечных лучей кожа не только стемнеет, но и станет толще и грубее. В ней неизбежно происходят необратимые повреждения, которые проявляться в будущем.
Загар нужна для получения витамина D
Нет причин повреждать кожу, подвергая себя риску рака кожи, а также ускорению старения, чтобы получить витамин D. Кроме этого, пребывание на солнце – не гарантия, что получите необходимую дозу.
Загар / Фото Hunkemöller
Витамина D можно обеспечить благодаря правильной диеты и добавкам без вреда для кожи.
Чтобы получать суточную дозу витамина D, достаточно выпить или съесть:
- 2 стакана апельсинового фреша,
- 4 стакана молока,
- несколько яичных желтков,
- порцию лосося
- треть ложки рыбьего жира.
Смуглая кожа защищает от вредного воздействия солнца
"Загар – это повреждение, которое приводит к раку кожи и старению. Это касается кожи всех цветов. Наличие темной кожи или кожи, которая легко загорает, не означает, что загорать нельзя", — сообщила доктор Карин Гроссман.
Опасные только солнечные ожоги, а не загар
Солнечные ожоги болезненные и могут увеличить риск меланомы. Даже легкий загар ведет к фотостарению и увеличивает риск рака кожи.
Большинство людей игнорируют будущие риски, так как не видят реального вреда сегодня.
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"Самое важное, что нужно понимать – это то, что любой загар вреден для вашей кожи. Нет никакой пользы для здоровья от загара. Если действительно хотите выглядеть загорелым, используйте кремы для автозагара", — подытожила Карин Гроссман.