Отримання вітаміну D та безпека для здоров'я: спростування поширених міфів про засмагу

Дерматологи спростували відомі міфи про засмагу. Як насправді реагує на сонце смугла шкіра та інші методи отримання вітаміну D – читайте у матеріалі.

Потрібна базова засмага

Є думка, що базова засмага дозволяє уникнути сонячних опіків. Тому люди намагаються трохи засмагнути перед відпусткою, що є неправильним вчинком.

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"Засмага сам по собі свідчить про пошкодження шкіри. Шкіра виглядає темніше, тому що вона виробляє меланін, щоб захистити себе", – повідомила дерматолог Мадлен Гейнерс.

Вона додала, що у випадку багаторазової дії сонячних променів шкіра не тільки стемніє, а й стане товстішою та грубшою. У ній неминуче відбуваються незворотні пошкодження, які проявлятимуться в майбутньому.

Засмага потрібна для отримання вітаміну D

Немає причин пошкоджувати шкіру, піддаючи себе ризику раку шкіри, а також прискоренню старіння, щоб отримати вітамін D. Крім цього, перебування на сонці – не гарантія, що отримаєте необхідну дозу.

Засмага / Фото Hunkemöller

Вітаміну D можна забезпечити завдяки правильній дієти та добавкам без шкоди для шкіри.

Щоб отримувати добову дозу вітаміну D, досить випити або з'їсти:

2 склянки апельсинового фрешу,

4 склянки молока,

кілька яєчних жовтків,

порцію лосося

третину ложки риб’ячого жиру.

Смуглява шкіра захищає від шкідливої дії сонця

"Засмага — це пошкодження, яке призводить до раку шкіри та старіння. Це стосується шкіри всіх кольорів. Наявність темнішої шкіри або шкіри, яка легко загоряє, не означає, що засмагати можна", – повідомила доктор Карін Гроссман.

Небезпечні тільки сонячні опіки, а не засмага

Сонячні опіки болючі й можуть збільшити ризик меланоми. Навіть легкий загар веде до фотостаріння і збільшує ризик раку шкіри.

Більшість людей ігнорують майбутні ризики, тому що не бачать реальної шкоди сьогодні.

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"Найважливіше, що потрібно розуміти, — це те, що будь-яка засмага шкідлива для вашої шкіри. Немає ніякої користі для здоров’я від засмаги. Якщо дійсно хочете виглядати засмаглим, використовуйте креми для автозасмаги", — підсумувала Карін Гроссман.