Этот орех поможет вам похудеть и избавиться от жира на животе: полезно знать

Если вы любите перекусывать, то диетологи нашли для вас идеальный орех. Он не только вкусен, но и полезен, потому что поможет вам похудеть и избавиться от лишних отложений на животе.

Орехи богаты питательными веществами, а еще они сокращают количество висцерального жира. О пользе орехов для похудения рассказали диетологи Крутика Нанавати и Полина Ли.

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Они отметили, что миндаль – это лучший орех для перекуса, ведь богат клетчаткой, белок, полезные жиры, витамины и минералы, которые помогут похудеть и сжечь жир на животе.

Польза миндаля для похудения

"Миндаль – отличный источник витамина Е, который является антиоксидантом, помогающим защитить клетки от повреждений", – говорит Крутика Нанавати.

Антиоксиданты защищают ваш организм от целого ряда рисков для здоровья, включая болезни сердца, рак и многое другое. Также они помогают уменьшать воспаление кожи. А еще миндаль богат мононенасыщенными жирами, разновидностью диетического жира.



Миндаль полезно употреблять для похудения / Фото Pexels

Мононенасыщенные жиры обладают множеством преимуществ для сердечно-сосудистой системы и пищеварения и способствуют снижению веса. Их считают самыми полезными жирами.

Миндаль богат мононенасыщенными жирами, которые снижают уровень холестерина и снижают риск сердечных заболеваний,

– рассказала Нанавати.

Диетологиня Полина Ли отмечает, что миндаль способствует здоровью кишечника, поддерживая рост полезных кишечных бактерий, включая виды бифидобактерий и лактобактерий.

Она добавляет, что оптимальное здоровье кишечника и сбалансированный микробиом кишечника могут снизить резистентность к инсулину и воспалению, связанному с ожирением.