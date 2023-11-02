Цей горіх допоможе вам схуднути та позбутися жиру на животі: корисно знати

Якщо ви любите перекушувати, то дієтологи знайшли для вас ідеальний горіх. Він не лише смачний, але й корисний, бо допоможе вам схуднути та позбутися зайвих відкладень на животі.

Горіхи багаті поживними речовинами, а ще вони зменшують кількість вісцерального жиру. Про користь горіхів для схуднення розповіли дієтологині Крутика Нанаваті та Поліна Лі.

До теми Додайте в свій раціон цей горіх, якщо хочете покращити здоров'я серця

Вони зазначили, що мигдаль – це найкращий горіх для перекусу, адже багатий на клітковину, білок, корисні жири, вітаміни та мінерали, які допоможуть схуднути та спалити жир на животі.

Користь мигдалю для схуднення

"Мигдаль – чудове джерело вітаміну Е, який є антиоксидантом, що допомагає захистити клітини від пошкоджень", – каже Крутика Нанаваті.

Антиоксиданти захищають ваш організм від цілого ряду ризиків для здоров'я, включаючи хвороби серця, рак та багато іншого. Також вони допомагають зменшувати запалення шкіри. А ще мигдаль багатий на мононенасичені жири, різновид дієтичного жиру.



Мигдаль корисно вживати для схуднення / Фото Pexels

Мононенасичені жири мають безліч переваг для серцево-судинної системи та травлення та сприяють зниженню ваги. Їх вважають найкориснішими жирами.

Миндаль багатий на мононенасичені жири, які знижують рівень холестерину і знижують ризик серцевих захворювань,

– розповіла Нанаваті.

Дієтологиня Поліна Лі зазначає, що мигдаль сприяє здоров’ю кишечника підтримуючи зростання корисних кишкових бактерій, включаючи види біфідобактерій та лактобактерій.

Вона додає, що оптимальне здоров'я кишечника і збалансований мікробіом кишечника можуть знизити резистентність до інсуліну і запалення, пов'язане з ожирінням.