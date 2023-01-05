Какие орехи следует есть для укрепления здоровья

Хрустящие, сытные и питательные – орехи являются лучшим перекусом, который следует иметь под рукой. Это отличный источник клетчатки, здоровых жиров и растительного белка.

Исследования показывают, что потребление большего количества орехов оказывает положительное влияние на вес и уменьшает риск определенных заболеваний, в частности сердечных. Вот 5 питательных орехов, которые следует добавить в свой рацион.

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Какие орехи самые полезные

Миндаль

Эти орехи особенно богаты витамином Е, жирорастворимым питательным веществом, которое функционирует как антиоксидант для защиты клеток от окислительного повреждения. Этот витамин также поддерживает иммунную функцию и клеточную связь.

Миндаль не только является хорошим источником здорового жира, белка, клетчатки и нескольких витаминов и минералов, но также может уменьшить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. К примеру, повышен уровень плохого холестерина и избыток жира на животе.

Кроме того, способствует здоровью кишечника, поддерживая рост полезных кишечных бактерий, учитывая виды бифидобактерий и лактобактерий.

Фисташки

Фисташки являются источником многочисленных питательных веществ, включая витамин B6, который необходим для метаболизма. Кроме того, эти орехи богаты растительными соединениями, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

В 4-месячном исследовании приняли участие 100 человек с лишним весом. Одна группа ела 42 грамма фисташек в день и проходила групповую программу понижения веса, а другая группа участвовала только в программе понижения веса.

Группы потеряли равное количество веса. Но те, кто употреблял фисташки, имели снижение АД и значительное повышение уровня антиоксидантов в крови.

Грецкие орехи

Эти орехи являются отличным источником меди, участвующего в производстве энергии и синтезе нейромедиаторов. Медь также способствует иммунной функции, развитию кровеносных сосудов.

Доказано, что грецкие орехи приносят пользу здоровью сердца и могут уменьшить несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, учитывая повышенное кровяное давление, уровень плохого холестерина.

Волошский орех – полезный и доступный / Фото Unsplash

Кешью

Эти орехи являются хорошим источником нескольких питательных веществ, необходимых для здоровья костей, в частности, белка, витамина К, магния и марганца.

Обзор пяти исследований показал, что употребление кешью привело к значительному снижению АД и уровня триглицеридов.

Пекан

Он является хорошим источником минерала цинка, играющего важную роль в иммунной функции, заживлении ран, синтезе ДНК, а также в росте и развитии. Кроме того, некоторые исследования показывают, что пекан полезен здоровью сердца.

Небольшое исследование с участием 56 человек с риском сердечно-сосудистых заболеваний продемонстрировало, что те, кто ежедневно ел пекан, имели значительное снижение уровня плохого холестерина и триглицеридов.