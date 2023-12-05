Чувствуете, будто падаете во время засыпания? Вот что это значит

Многие сталкивались со странным чувством: как только вы закрываете глаза и наконец начинаете засыпать, и вдруг вы просыпаетесь через странное чувство падения, а на самом деле вы все еще спокойно лежите в своей постели.

Если вы иногда чувствуете, будто падаете во время засыпания, не стоит паниковать. Это мнимое падение не означает, что с вами что-то не так – более того, почти все люди чувствуют это в тот или иной момент своей жизни. На самом деле это явление настолько распространено, что эксперты из сна называют его название – гипнагогическая галлюцинация.

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Что такое гипногогические галлюцинации

Ощущение, что вы падаете, когда начинаете засыпать – это один из видов таких галлюцинаций, или кратковременного чувственного восприятия, которое может возникать во время засыпания.

У многих людей гипнагогические ассоциации включают в себя ощущение падения, полета или невесомости. Другие люди имеют зрительные галлюцинации – они видят похожий на калейдоскоп показ мерцающих форм или узоров. Время от времени такие галлюцинации могут даже включить звуки, которых нет, например, разговоры людей или звуки животных.

Обычно это ощущение очень быстротечно и не длится дольше 1 – 2 секунд. О том, насколько распространенным явлением являются галлюцинации, свидетельствуют данные клиники Кливленда : не менее 70% людей испытывали это ощущение по крайней мере один раз в жизни.



Гипнагогические галлюцинации могут возникнуть во время засыпания / Фото Pexels

Это нормальный опыт и не вызывает беспокойства, если это случается время от времени,

– поделилась экспертка Шелби Харрис из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна.

Подобный опыт люди могут чувствовать и тогда, когда просыпаются – галлюцинации называют гипнопомпическими.

Что вызывает эти галлюцинации?

Даже сейчас ученые еще не до конца понимают, что влечет за собой гипнагогические галлюцинации. Как и в других случаях, они происходят тогда, когда мозг находится в измененном состоянии сознания: например, когда переходит из состояния бодрствования в состояние спания.

Некоторые факторы делают появление гипнагогических галлюцинаций более вероятным. Это, в частности, тревога, бессонница, употребление алкоголя или наркотиков, а также нарушения настроения. Кроме того, женщины более подвержены таким галлюцинациям, чем мужчины.

Обычно это явление совсем не вредно, но если гипнагогические галлюцинации мешают вашему сну и жизни в целом, следует обратиться к врачу. Иногда это может быть лишь симптомом более глубокого расстройства сна, требующего лечения.