Эти неочевидные ошибки в похудении разрушают весь ваш прогресс

Потеря веса может быть непростой задачей, и если у вас не получается достичь поставленной цели в течение длительного времени, возможно, вы допускаете некоторые неочевидные ошибки. Убедитесь, что вы худеете здоровым и правильным способом.

Вероятно, когда вы решаете похудеть, вы стремитесь достичь мгновенного результата и прилагаете все возможные усилия. Впрочем, далеко не всегда это самый лучший вариант. Такой подход может навредить вашему здоровью и, наоборот, привести к набору лишнего веса. О том, какие основные ошибки в потере веса допускают большинство людей, рассказала диетолог Дайсеан Брюстер.

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Отсутствие физической активности

Вам может показаться, что для похудения достаточно диеты или потребления только полезных продуктов, однако это не так. Вы не представляете, какую пользу вашему организму приносят регулярные физические упражнения. Исследования показали, что регулярная физическая активность и поддержание хорошей спортивной формы связаны с меньшими рисками смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.

Кроме того, регулярные упражнения являются также важной частью потери веса, и отсутствие физической активности может серьезно повлиять на ваш прогресс в похудении.

Пропуск пищи

Несмотря на то, что вы можете верить, что пропускать завтрак или ужин – это отличный способ потерять несколько калорий, скорее всего, это приведет к обратному результату.



Не стоит пропускать приемы пищи / Фото Pexels

Вы должны быть готовы к тому, что постоянные пропуски пищи замедлят ваш метаболизм и приведут к перееданию.

Полное исключение некоторых продуктов из рациона

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот – проверенный помощник в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

Диетология Эми Шапиро рассказала, что главной ошибкой, которую вы можете допустить во время похудения, является исключение из рациона целой группы продуктов – например жиров или углеводов.

Эта тактика строга и часто нежизнеспособна, особенно если вы живете или проводите время с другими людьми. Конечно, вы добьетесь результатов, но такой практики трудно придерживаться, и как только вы снова включите эту группу продуктов, любой вес, который вы потеряли, вернется, а затем вы наберете еще немного,

– рассказала Эми Шапиро.

Поэтому для того, чтобы эффективно худеть, лучше не ограничивать себя максимально, а выбрать план здорового и сбалансированного питания, который будет содержать все необходимые для вашего организма питательные вещества и витамины.