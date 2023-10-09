Ці неочевидні помилки у схудненні руйнують увесь ваш прогрес

Втрата ваги може бути непростим завданням, та якщо у вас не виходить досягти поставленої мети протягом тривалого часу, можливо, ви припускаєтеся деяких неочевидних помилок. Переконайтеся, що ви худнете здоровим і правильним способом.

Ймовірно, коли ви вирішуєте схуднути, ви прагнете досягти миттєвого результату та докладаєте усі можливі зусилля. Втім, далеко не завжди це найкращий варіант. Такий підхід може нашкодити вашому здоров'ю та навпаки призвести до набору зайвої ваги. Про те, яких основних помилок у втраті ваги припускаються більшість людей, розповіла дієтологиня Дайсеан Брюстер.

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Відсутність фізичної активності

Вам може здатися, що для схуднення буде достатньо дієти чи споживання тільки корисних продуктів, проте це не так. Ви й не уявляєте, яку користь вашому організму приносять регулярні фізичні вправи. Дослідження показали, що регулярна фізична активність та підтримання хорошої спортивної форми пов'язані з меншими ризиками смерті від серцево-судинних захворювань та інших причин.

Окрім того, регулярні вправи є також важливою частиною втрати ваги, тож відсутність фізичної активності може серйозно вплинути на ваш прогрес у схудненні.

Пропуск їжі

Попри те, що ви можете вірити, що пропускати сніданок чи вечерю – це чудовий спосіб втратити кілька калорій, скоріш за все, зрештою це призведе до зворотного результату.



Не варто пропускати прийоми їжі / Фото Pexels

Ви маєте бути готові до того, що постійні пропуски їжі уповільнять ваш метаболізм та призведуть до переїдання.

Повне виключення деяких продуктів з раціону

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Дієтологиня Емі Шапіро розповіла, що головною помилкою, якої ви можете припуститися під час схуднення, є виключення з раціону цілої групи продуктів – наприклад, жирів або вуглеводів.

Ця тактика сувора і часто нежиттєздатна, особливо якщо ви живете або проводите час з іншими людьми. Звичайно, ви досягнете результатів, але такої практики важко дотримуватися, і як тільки ви знову включите цю групу продуктів, будь-яка вага, яку ви втратили, повернеться, а потім ви наберете ще трохи,

– розповіла Емі Шапіро.

Тож для того, щоб ефективно худнути, краще не обмежувати себе максимально, а натомість обрати план здорового і збалансованого харчування, який міститиме усі потрібні для вашого організму поживні речовини та вітаміни.