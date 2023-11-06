Будьте осторожны: эти 3 витамина могут вызвать выпадение волос

Осенью мы можем наблюдать частое выпадение волос, поэтому прибегаем к самым действенным методам лечения – благодаря витаминам. Однако некоторые из них могут, напротив, сильно навредить волосам.

Чрезмерное использование витаминов может иметь отрицательные последствия. Есть всего 3 витамина, которые могут вызвать выпадение волос, поэтому лучше их опасаться.

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Витамин А

"Одним из витаминов, которые могут вызвать выпадение волос, является витамин А. Он важен для зрения, иммунной функции и здоровья кожи, но его избыток может привести к выпадению волос. Прием чрезмерного количества добавок витамина А может привести к тому, что волосяные фолликулы перейдут в фазу покоя, а волосы перестанут расти волосы", – отмечает эксперт по волосам Анастасиос Мулиос.



Избыток витаминов приводит к выпадению волос / Фото Shutterstock

Селен

Селен является минералом, поддерживающим функцию щитовидной железы и улучшающий иммунную систему. Его чрезмерное потребление может вызвать выпадение волос из-за повреждения волосяных фолликулов и снижения экспрессии генов роста волос.

"Высокий уровень селена может привести к ломкости волос и ногтей, а в крайних случаях – к выпадению волос", – рассказал Хамис Майуф.



Избыток витаминов приводит к выпадению волос / Фото Shutterstock

Витамин Е

Этот витамин полезен для здоровья волос, но его избыток, наоборот, может вызвать выпадение волос.

"Это антиоксидант, который помогает защититься от повреждения свободными радикалами, слишком большое их количество может помешать росту волос", – добавил Анастасиос Мулиос.