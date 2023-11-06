Будьте обережними: ці 3 вітаміни можуть викликати випадіння волосся

Восени ми можемо спостерігати часте випадіння волосся, тож вдаємося до найдієвіших методів лікування – завдяки вітамінам. Однак деякі з них можуть, навпаки, сильно нашкодити волоссю.

Надмірне використання вітамінів може мати негативні наслідки. Є всього 3 вітаміни, які можуть викликати випадіння волосся, тому краще їх остерігатися.

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Вітамін А

"Одним із вітамінів, які можуть спричинити випадання волосся, є вітамін А. Він важливий для зору, імунної функції та здоров'я шкіри, але його надлишок може призвести до випадіння волосся. Прийом надмірної кількості добавок вітаміну А може призвести до того, що волосяні фолікули перейдуть у фазу спокою, а волосся перестане рости волосся", – зазначає експерт з волосся Анастасіос Муліос.



Надлишок вітамінів призводить до випадіння волосся / Фото Shutterstock

Селен

Селен є мінералом, який підтримує функцію щитовидної залози та покращує імунну систему. Його надмірне споживання може спричинити випадання волосся через пошкодження волосяних фолікулів та зниження експресії генів росту волосся.

"Високий рівень селену може призвести до ламкості волосся та нігтів, а в крайніх випадках – до випадання волосся", – розповів Хаміс Майуф.



Надлишок вітамінів призводить до випадіння волосся / Фото Shutterstock

Вітамін Е

Цей вітамін є корисним для здоров’я волосся, але його надлишок, навпаки, може спричинити випадіння волосся.

"Це антиоксидант, який допомагає захиститися від пошкодження вільними радикалами, занадто велика його кількість може перешкодити зростанню волосся", – додав Анастасіос Муліос.