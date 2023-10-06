Если у вас или вашего ребенка появились вши, лечиться необходимо, ведь они не исчезнут сами собой. И делать это к тому же нужно быстро. О том, как именно это делать наиболее эффективно, рассказала доктор медицинских наук Стефани Гарднер.

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Как избавиться от вшей

Вши – очень распространенная проблема, и именно поэтому вы должны знать главные правила борьбы с этими паразитами. Прежде всего, если вы заметили вшей на голове ты теле ребенка, его нужно немедленно лечить. И сделать проверку на наличие вшей нужно всем, кто контактирует с человеком с вшими – друзьям и членам семьи.

Кроме того, тот, кто делит кровать с человеком с вшими, должен одновременно начать лечение. Стефани Гарднер отмечает, что в аптеках можно найти немало безрецептурных препаратов против вшей.

При лечении с помощью этих средств соблюдайте следующие правила:

всегда обращайте внимание на инструкции к продукту;

чтобы вычесать всех гнид, используйте расческу с очень мелкими зубцами. Она может входить в продукт или вам придется купить ее отдельно;

если же вы используете шампунь против вшей, мойте голову, когда вы полностью одеты, а не во время душа. Этот шампунь может оказать негативное воздействие на кожу всего тела.

Один из самых распространенных побочных эффектов, с которыми часто сталкиваются люди во время лечения вшей – это раздражение и покраснение кожи, поэтому попробуйте максимально ограничить контакт средств против вшей с участками кожи за пределами головы.



Шампунь против вшей может негативно повлиять на кожу тела / Фото Pexels

Но если вы не хотите прибегать к химическому лечению, вы можете попробовать другие процедуры у себя дома.

Первый способ самый простой – влажное расчесывание. Для этого просто намочите волосы и используйте расческу с мелкими зубцами, чтобы удалить и живых вшей, и их яйца. Для того чтобы убедиться, что процедура сработала, вам придется повторять ее еженедельно в течение как минимум трех недель.

Также вы можете попробовать использование эфирных масел. Чайное дерево и анис могут задушить и убить вшей, однако эффективность этого метода несколько сомнительна. Кроме того, учитывайте, что некоторые люди могут иметь аллергические реакции на эти или другие эфирные масла.

Еще один вариант – удушающие средства. Вы можете попробовать убить вшей, нанеся на кожу головы и волосы большое количество жирного вещества – вазелина или оливкового масла. После этого нужно надеть на голову специальную шапочку и оставить жирное средство на голове на ночь.

Впрочем, эффективность этого метода тоже не полностью доказана.

Как избавиться от вшей в доме

Учитывайте и то, что с головы вши могут переползти и на вещи поблизости – например, на постельное белье, полотенца, головные уборы или другую одежду. Для того, чтобы избежать повторного заражения, убедитесь, что вы очистили свой дом от паразитов.

Первое, что вы можете сделать – использовать термообработку. Вымыть в теплой или горячей воде все вещи и предметы, которые носил человек с вшими и высушите при высокой температуре. Вши погибают при воздействии температуры выше 55 градусов в течение более 5 минут. Вам нужно постирать все, что касалось кожи и головы человека – куртки, наволочки, простыни, шарфы и т.д.

Но если у вас нет возможности постирать все вещи, вы можете закрыть их в герметичном пластиковом контейнере на две недели, ведь вши не могут жить без человеческой крови и в конце концов погибнут сами.

Не забудьте тщательно пропилить ковры, диваны и пол для того, чтобы удалить все волосы, на которых могут быть активны яйца вшей. Замочите и продезинфицируйте все щетки, расчески и аксессуары для волос. Для этого можно использовать горячую мыльную воду.