Почему выпадают волосы: эксперты рассказали о вреде некоторых продуктов

Наиболее активную фазу выпадения волос мы всегда наблюдаем осенью и весной. Все это происходит из-за перестройки организма в новый режим и еще ряд других факторов. Впрочем, не менее важно и то, что мы едим, ведь вредная пища также плохо влияет на состояние здоровья волос.

Дерматолог Джошуа Зейнхер отмечает, что выпадение волос может быть вызвано и несколькими другими причинами – это генетика, сопутствующие заболевания, внешние факторы – укладка волос феном, плойкой и, конечно, питание.

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Если вы хотите иметь густые и красивые волосы и не замечать чрезмерного их выпадения, вам придется уменьшить употребление некоторых продуктов, если вы едите их слишком много. Хорошо сбалансированное питание непременно принесет вашим волосам пользу.

Продукты, которые могут способствовать выпадению волос

Попытайтесь избегать продуктов, содержащих обработанное растительное масло, сахар и молочные продукты. Если употреблять их в избытке, то они вызовут воспаление по всему телу, включая волосяные фолликулы.

Сладкое, жареная пища и алкоголь усиливают воспаление и окислительный стресс, разрушающие основные гормоны и отрицательно влияющие на здоровье волос.



Волосы могут выпадать от неправильного питания / Фото Pexels

Дерматолог Пол Джаррод Франк рекомендует не злоупотреблять продуктами животного происхождения, ведь они содержат огромное количество витамина А. Дерматолог отметил, что слишком много витамина А может привести к выпадению волос.

Он добавил, что продукты с высоким содержанием витамина А содержатся в говяжьей или бараньей печени, жирной рыбе, козьем сыре и сливочном масле.

Какие продукты подходят для здоровья волос

Дерматологиня и доктор медицинских наук Паула Морган советует соблюдать диету полную полезных жиров. Добавьте в свой рацион авокадо, рыбий жир и оливковое масло.

Она также добавила, что яйца, чечевица, шпинат, лосось, нежирная курица, говядина, свинина, брокколи, помидоры и другие фрукты – это хороший набор продуктов, которые будут способствовать росту здоровых и неломких волос.