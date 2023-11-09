Последствия могут быть разными – от того, что вы едите и до того, как вы себя чувствуете и не испытываете ли стресса. Детальнее о том, как избавиться от жирных волос рассказала доктор медицинских наук, сертифицированная дерматологиня из Нью-Йорка Блэр Мерфи-Роуз.

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Жирные волосы – это результат сверхактивности сальных желез, когда они производят слишком много кожного сала. Распространенные причины жирных волос – это нездоровое питание, лекарства, неправильный уход за волосами, стресс, гормональные колебания и изменение погоды. Избавиться от чрезмерной жирности волос можно, если вы будете следить за несколькими советами.

Уменьшите стресс

В моменты стрессовых ситуаций наш организм вырабатывает гормон кортизол. Когда его уровень в организме повышается, это может вызвать нагрузку на сальные железы кожи головы. Соответственно, произойдет выработка и выделение большего количества кожного сала.

Избегайте сладких и молочных продуктов

Употребление большого количества сладкого, молочных продуктов и красного мяса может заставить кожу головы производить больше кожного сала из сальных желез. Постарайтесь ограничить употребление этих продуктов на время, пока не увидите улучшения.



Чрезмерной жирности волос можно избежать / Фото Pexels

Принимайте витамины

Попытайтесь добавить в свой рацион добавки на основе цинка и бетакаротина, которые повысят иммунную систему и быстрое восстановление кожи.

Избегайте сульфатов

Сульфат – это ингредиент в шампуне, образующий пену. Именно он может причинить вред коже головы, лишая ее натуральных масел. Тогда кожа начнет производить больше масла, чтобы восполнить то, что было потеряно. Не удивляйтесь, нормальная кожа головы производит сбалансированное количество масла. С этим типом кожи головы люди, как правило, не испытывают никаких проблем.

Попытайтесь заменить привычный для вас шампунь на безсульфатный. Вам будет странно не замечать пены на волосах, впрочем ваши волосы все равно будут чистыми, а впоследствии будут меньше жирнеть, поскольку вы не будете удалять необходимые природные масла для кожи головы.

Обратите внимание Будьте осторожны: эти 3 витамина могут вызвать выпадение волос.

Избегайте сухого шампуня

Сухой шампунь нас выручает во многих случаях, однако использовать его слишком многое все же не стоит, ведь это приведет к еще большему накоплению жира и закупорке сальных желез. А еще вам следует знать, что сухой шампунь тяжело смывается, так что вам нужно приложить немного больше усилий для того, чтобы полностью очистить волосы.