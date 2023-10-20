Сливочное масло заберет пятно от шариковой ручки: полезные советы, как это сделать

Часто так бывает, что чернила от шариковой ручки могут потечь не только по рукам, но и запятнать одежду. Если пятно будет на наряде слишком долго, то потом его будет сложно вывести.

Важно устранять чернильные пятна сразу, как только они появляются на одежде. Рассказываем вам, как вывести пятна с помощью подручных домашних средств. О действенных советах рассказал Ранни Гортис – специалист по стирке и уборке.

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Антисептик

Под пятном поставьте клочок ткани, чтобы чернила от ручки не перешли на другую сторону одежды. Затем нанесите антисептик или спирт на пятно и оставьте на 10 минут. Если у вас нет ни спирта, ни антисептика, вы можете пользоваться лаком для волос.

Затем нанесите на пятно жидкий порошок и затрите его пальцами. После этого бросьте вещь в стиральную машинку вместе с обычным количеством порошка, которое вы добавляете в стирку.

Сливочное масло

Для такого метода удаления пятна также следует поставить ткань под низ. На запятнанный участок нанесите сливочное масло. Тогда другой тканью разотрите масло по всей поверхности пятна.

Оставьте пятно на несколько дней на открытом воздухе. Будет хорошо, если на одежду попадут солнечные лучи. Сливочное масло смягчит и разрушит пятно. После этого постирайте ткань в стиральной машинке, как вы это делаете обычно.