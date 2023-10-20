Вершкове масло забере пляму від кулькової ручки: корисні поради, як це зробити

Часто так буває, що чорнило від кулькової ручки може потекти не тільки по руках, але й заплямити одяг. Якщо пляма буде на вбранні занадто довго, то потім її буде складно вивести.

Важливо усувати чорнильні плями одразу, як тільки вони з’являються на одязі. Розповідаємо вам, як вивести плями за допомогою підручних домашніх засобів. Про дієві поради розповів Рані Гортіс – спеціаліст по пранню і прибиранню.

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Антисептик

Під плямою поставте клаптик тканини, щоб чорнило від ручки не перейшло на іншу сторону одягу. Тоді нанесіть антисептик чи спирт на пляму та залишіть на 10 хвилин. Якщо у вас немає ні спирту, ні антисептика, ви можете скористатися лаком для волосся.

Після цього нанесіть на пляму рідкий порошок та затріть її пальцями. Після цього киньте річ у пральну машинку разом зі звичайною кількістю порошка, яку ви додаєте до прання.

Вершкове масло

Для такого методу видалення плями також варто поставити тканину під низ. На заплямлену ділянку нанесіть вершкове масло. Тоді іншою тканиною розітріть масло по всій поверхні плями.

Залишіть пляму на кілька днів на відкритому повітрі. Буде добре, якщо на одяг потраплятимуть сонячні промені. Вершкове масло пом'якшить і зруйнує пляму. Після цього поперіть тканину в пральній машинці, як ви це робите зазвичай.