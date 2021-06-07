Пищевые привычки, которые наносят вред печени

Всем известно, что наш тип питания непосредственно воздействует на жировые отложения и здоровье сердца. Но мало кто задумывается, что любая диета способна как улучшить, так и ухудшить работу печени и даже привести к неалкогольной жировой болезни органа.

Неалкогольная жировая болезнь печени может бессимптомно прогрессировать на протяжении длительного времени. Первые признаки болезни проявляются только тогда, когда печень будет серьезно повреждена. Диетологи объясняют, что печень выполняет защитные, обезвреживающие и выделительные функции, но избыточное содержание жира в организме может привести к нарушению работы органа.

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Большинство людей узнают о нарушении только во время планового осмотра у врача, когда анализ крови выявит чрезмерную активность ферментов. Заболевание чаще вызвано неправильным питанием: все, что вы едите от пончиков к сладким коктейлей может повлиять на работу печени. Кроме этого работу органа нарушает неурегулированное применение лекарственных средств.

Предлагаем ознакомиться со списком продуктов, которые наиболее опасны для работы печени. Попробуйте уменьшить их употребление, чтобы избежать развития НАЖБП.

Сахар и сладкие напитки



Сок содержит избыточное количество сахара / Фото Pexels

Главные источники сахара – соки, газированные и спортивные напитки, десерты, морсы, конфеты, молочный шоколад, молочные десерты. Сахар и кукурузный сироп, которые не успевают использоваться организмом, хранятся в виде избыточного жира в клетках печени.

Рафинированные углеводы

Печенье, торты, рогалики, пончики, кексы и выпечка изготавливаются из зерна, которое прошло многоступенчатую очистку. Белый хлеб, гамбургеры, тесто для пиццы и булочки для хот-догов, макаронные изделия, крекер – все это в подавляющем большинстве изготавливаются из очищенной белой муки без клетчатки и с добавлением сахара. Сегодня известно, что употребление этих продуктов повышает уровень сахара в крови и может привести к инсулинорезистентности, которая считается основной причиной жировой инфильтрации печени.

Диетологи сходятся во мнении, что лучший способ профилактики в таком случае – наладить систему питания, приближенную за составом продуктов к средиземноморской диете.

Обработанные пищевые продукты



Сахар, соль и рафинированные углеводы – самые большие враги печени / Фото Pexels

Картофельные чипсы, сухие завтраки, супы быстрого приготовления, замороженные обеды, блюда с майонезом и еда, разогретая в микроволновке содержат не только рафинированные углеводы и сахар, но и большое количество соли. Большинство исследований утверждает, что чрезмерное употребление натрия может привести к высокому риску повреждения печени и фиброза.

Красное мясо

Красное мясо и другие продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (например, цельное молоко и сыр) тоже связаны с неалкогольной жировой болезнью печени.

Исследование, проведенное в 2020 году показало, что диета с высоким содержанием насыщенных жиров влияет на увеличение уровня триглицеридов в печени.

Алкоголь



Алкоголь – основной фактор, провоцирующий болезни печени / Фото Pexels

Даже умеренное употребление алкоголя может вызвать дополнительное накопление жира в печени. Гепатологи рекомендуют полностью избегать употребления алкоголя пациентам с НАЖБП.