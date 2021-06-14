Пиво может улучшать иммунитет: ученые назвали оптимальную дозу

Сколько лет существует пиво, наверное, столько же лет ведутся дискуссии о том вредно оно или полезное.

Медики отмечают, что злоупотреблять хмельным напитком не стоит. Однако недавно ученые обнаружили у пива еще одну особенность – пиво может повышать иммунитет.

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Оно является наиболее широко применяемым во всем мире перебродившим напитком, который обладает высокой пищевой и биологической ценностью. В алкогольном и безалкогольном пиве содержатся питательные вещества: витамины, минералы, углеводы, антиоксиданты.

Некоторые соединения этих веществ имеют окислительно-восстановительными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. В частности, шишки, которые используют для хмеля, содержат эфирное масло, горькие кислоты и флавоноиды, которые способны модулировать иммунный ответ организма.

По мнению медиков, делает пиво может способствовать улучшению здоровья человека:

укрепление иммунитета

снижать стресс

положительный эффект на сердечно-сосудистую систему

По мнению специалистов, оптимальная доза пива – 660 миллилитров в день. Однако медики не рекомендуют употреблять этот напиток каждый день, для поддержания здоровья стоит пить пиво не чаще 1 – 2 раза в неделю.