Сократите употребления рафинированных углеводов
Один из способов быстро похудеть – уменьшить употребление сахара, крахмала или углеводов. Этого можно достичь благодаря низкому содержанию углеводов или уменьшить количество рафинированных углеводов и заменить их цельнозерновыми продуктами. Что поможет обуздать аппетит, снизить уровень инсулина и заставить похудеть.
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При низкоуглеводной диете вы будете использовать накопленный жир для получения энергии вместо углеводов. Если решите есть цельнозерновые продукты с дефицитом калорий, вам это пойдет на пользу, так как в этих продуктах много клетчатки, которая медленнее будет перевариваться. Как результат, дольше останетесь сытыми.
Обратите внимание, что долгосрочные последствия диеты с низким содержанием углеводов все еще изучаются. Чтобы определиться, как лучше похудеть, посоветуйтесь с врачом.
Ешьте белки
Употребление рекомендуемого количества белка имеет важное значение для сохранения вашего здоровья и мышечной массы при потере веса. Многие факторы влияют на количество его употребления, однако обычно среднестатистическому человеку нужно:
- 56 – 91 грамм в день для среднестатистического мужчины.
- 46 – 75 граммов в день для среднестатистической женщины.
Диеты с достаточным содержанием белка также могут помочь:
- Уменьшить навязчивые мысли о еде на 60%.
- Вдвое уменьшить желание перекусить поздно вечером.
- Чувствовать себя сытым.
К здоровым источникам белка относятся:
• Мясо: говядина, курица, свинина, баранина.
• Рыба и морепродукты: лосось, форель и креветки.
• Яйца: целые яйца с желтком.
• Растительные белки: фасоль, бобы, киноа, темпе и тофу.
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Низкоуглеводные и листовые зеленые овощи
Не бойтесь есть больше листовых зеленых овощей. Они наполнены питательными веществами, поэтому их можно есть в очень больших количествах, не увеличивая количества калорий и углеводов.
Овощи, которые должны быть в рационе с низким содержанием углеводов или калорий:
- Брокколи.
- Цветная капуста.
- Шпинат.
- Помидоры.
- Капуста Кейл.
- Брюссельская капуста.
- Капуста.
- Мангольд.
- Салат.
- Огурец.
Полезные жиры
Не бойтесь есть жиры. Ваше тело все еще нуждается в полезных жирах, независимо от того, какой план питания выбрали. Оливковое масло и масло авокадо – замечательный подойдут для питания. Сливочное масло и кокосовое масло, следует употреблять только в умеренных количествах за большого содержания насыщенных жиров.
Двигайтесь
Упражнения, хотя и не являются обязательными при похудении, могут помочь это сделать быстрее. Особенно – занятия с дополнительно весом. Это поможет сжечь больше калорий и предотвратит замедлению метаболизма, является общим побочным эффектом похудения
Попробуйте ходить в спортзал 3 – 4 раза в неделю. Если вы новичок, попросите совета у тренера. Кроме этого, убедитесь, что ваш врач также знает о планах в отношении физических нагрузок.
Еще 8 советов, которые помогут быстрее похудеть
Завтракайте пищей с высоким содержанием белка. Это помочь уменьшить тягу к употреблению калорий в течение дня.
Избегайте сладких напитков и фруктовых соков. Их калории могут препятствовать снижению веса.
Пейте воду перед едой. Исследование показало, что употребление воды перед едой уменьшает потребление калорий и может быть эффективным в регулировании веса.
Ешьте растворимую клетчатку. Согласно с исследованиями, растворимые волокна могут способствовать снижению веса.
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Пейте кофе или чай. Употребление кофеина может усилить ваш метаболизм.
Ешьте цельнозерновые продукты. Они здоровее, сытнее и гораздо реже вызывают переедание, чем обработанные продукты.
Ешьте медленно. Быстрое питание со временем может привести к увеличению веса, одновременно медленное питание заставляет вас чувствовать себя более сытым и повышает уровень гормонов, снижающих вес.
Здоровый сон. Сон важен по многим причинам, и плохой сон является одним из самых больших факторов риска увеличения веса.