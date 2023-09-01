Эти неожиданные привычки делают обучение неэффективным

Если вы пытаетесь учиться, однако чувствуете, что это не дает ожидаемого результата, возможно, вы допускаете некоторые неочевидные ошибки, влияющие на вашу способность запоминать информацию.

Каждый человек имеет индивидуальные привычки по обучению, и некоторые из них повышают вашу эффективность и производительность, а другие наоборот – делают запоминание и обработку информации более сложным и длительным процессом.

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Зубрение

Если вы считаете, что лучший способ понять новый материал – просто выучить его наизусть, вы очень сильно ошибаетесь. Кроме того, вредным может быть даже просто многочасовое непрерывное обучение всю ночь.

Одно из недавних исследований показало, что студенты колледжа, которые учились в течение ночи и не спали из-за этого и не просыпались в одинаковое время каждый день, имели гораздо более низкие оценки. Итак, для того, чтобы подготовиться к экзаменам, лучше учиться в течение часа или двух за несколько вечеров, а не в последний момент.

Многозадачность

Ученые из Стэнфорда убеждены, что вы гораздо менее продуктивны, когда пытаетесь выполнять несколько задач одновременно. Вам может показаться, что таким образом вы только ускорите свое обучение, но на самом деле так ни одна из ваших задач не будет выполнена должным образом.

Кроме того, люди, которые постоянно подвергаются воздействиям различных потоков информации, не могут сосредоточиться, им трудно вспомнить данные или переходить от одной задачи к другой.



Выполнять несколько дел одновременно вредно для обучения / Фото Pexels

Слушание музыки

Возможно, вы привыкли включать свой любимый плейлист при подготовке домашнего задания или чтении параграфа учебника, однако это очень негативно влияет на вашу способность запоминать новую информацию.

Особенно вредна музыка с текстом, ведь ваш мозг должен использовать ресурсы, чтобы обработать их, а это значительно усложняет понимание материала, который вы изучаете.

Отсутствие места для учебы

Возможно, постоянная подготовка задач за письменным столом и кажется вам несколько скучной, однако эта привычка точно повысит вашу производительность. Отсутствие же постоянного рабочего места наоборот делает вас менее организованными и приводит к постоянным отвлечениям.

Вы не сможете уделить 100% своего внимания поставленной задаче, если ваше место не создано для того, чтобы там учиться. Помешать учебе могут члены семьи, звук включенного телевизора или домашние дела.