Ці несподівані звички роблять навчання неефективним

Якщо ви намагаєтеся вчитися, проте відчуваєте, що це не дає очікуваного результату, можливо, ви припускаєтеся деяких неочевидних помилок, які впливають на вашу здатність запам'ятовувати інформацію.

Кожна людина має індивідуальні звички щодо навчання, і деякі з них підвищують вашу ефективність та продуктивність, а інші навпаки – роблять запам'ятовування та оброблення інформації складнішим та довшим процесом.

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Зубріння

Якщо ви вважаєте, що найкращий спосіб зрозуміти новий матеріал – просто вивчити його напам'ять, ви дуже сильно помиляєтеся. Окрім того, шкідливим може бути навіть просто багатогодинне безперервне навчання протягом всієї ночі.

Одне з нещодавніх досліджень показало, що студенти коледжу, які вчилися протягом ночі та не спали через це і не прокидалися в однаковий час щодня, мали набагато нижчі оцінки. Отож, для того, щоб підготуватися до іспитів, краще вчитися протягом години чи двох за кілька вечорів, а не в останню мить.

Багатозадачність

Науковці зі Стенфорду переконані, що ви набагато менш продуктивні, коли намагаєтеся виконувати кілька задач одночасно. Вам може здатися, що таким чином ви тільки пришвидшите своє навчання, та насправді так жодне з ваших завдань не буде виконане належним чином.

Окрім того, ті люди, які постійно піддаються впливам різних потоків інформації, не можуть зосередитися, їм важко згадати дані чи переходити від одного завдання до іншого.



Виконувати кілька справ водночас шкідливо для навчання / Фото Pexels ​

Слухання музики

Можливо, ви звикли вмикати свій улюблений плейлист під час підготовки домашнього завдання чи читання параграфа підручника, проте це вкрай негативно впливає на вашу здатність запам'ятовувати нову інформацію.

Особливо шкідливою є музика з текстом, адже ваш мозок має використовувати ресурси, щоб обробити їх, а це значно ускладнює розуміння матеріалу, який ви вивчаєте.

Відсутність місця для навчання

Можливо, постійна підготовка завдань за письмовим столом і здається вам дещо нудною, проте ця звичка точно підвищить вашу продуктивність. А відсутність постійного робочого місця навпаки робить вас менш організованими та призводить до постійних відволікань.

Ви не зможете приділити 100% своєї уваги поставленому завданню, якщо ваше місце не створене для того, щоб там вчитися. Завадити навчанню можуть члени родини, звук ввімкненого телевізора чи домашні справи.