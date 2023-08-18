4 побочных эффектов от применения бананов: об этом стоит знать

Если вы любите добавлять бананы в полосу или перекусывать ими между приемами пищи, вам следует помнить о том, как эти фрукты могут повлиять на ваш организм. Убедитесь, что продукт не навредит вашему организму.

Бананы считаются достаточно безопасными для здоровья фруктами, однако, как и с любой другой едой, нужно соблюдать меру. Если вы съедите слишком много этих фруктов, вы можете столкнуться с неприятными для здоровья последствиями.

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Увеличение веса

Конечно, бананы менее калорийны, чем ваше любимое печенье или пачка чипсов. Но это не значит, что они не могут вызвать набор лишнего веса. Оказывается, если вы не будете следить за размером ваших порций, вы можете получить слишком много калорий даже от фруктов.

В одном банане среднего размера приблизительно 105 калорий. К примеру, в апельсине их всего 62, а в миске нарезанного арбуза – 45. Итак, если вы ищете низкокалорийный перекус, вам лучше выбрать другой фрукт или следить за количеством бананов, которые вы едите.

Мигрень

Если вы часто чувствуете головные боли и мигрени, подумайте над исключением бананов из повседневного рациона. Этот фрукт содержит тирамин – вещество, являющееся фактически пусковым механизмом мигрени.

Помните и о том, что кожура банана содержит в 10 раз больше этого вещества, чем банановая мякоть, поэтому проверяйте, тщательно ли вы сняли всю шкурку перед тем, как употреблять фрукт.

Кариес

Бананы чрезвычайно богаты крахмалом, а это вещество может вызвать серьезный кариес, если вы не будете соблюдать правильную гигиену. Не забывайте о том, что следует полоскать рот после каждого приема пищи и чистить зубы по меньшей мере дважды в день.

Больше крахмала в незрелых бананах, и именно они могут привести к наибольшему количеству проблем с зубами. Вы можете избежать их, если в магазине будете выбирать спелые плоды.



Большое количество бананов может вызвать проблемы с зубами / Фото Pexels

Некоторые исследования показывают, что бананы могут быть более вредными для полости рта, чем шоколадные конфеты или жевательная резинка.

Сонливость

Если вы думаете, что начать свой день с перекуса бананом – это хорошая идея, возможно, пора изменить эту привычку. Даже один банан может вызвать у вас сонливость. Это происходит из-за аминокислоты триптофан – он снижает умственную работоспособность и клонит в дремоту. Кроме того, бананы также богаты магнием – минералом, способствующий расслаблению мышц.

Впрочем, именно из-за этих свойств банана фрукт может стать превосходной закуской перед сном.