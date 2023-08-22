Кому нельзя есть ежевику: побочные свойства, о которых вы не знали

Ежевика богата витаминами, поэтому ее так важно потреблять. Но вместе с тем ежевика содержит побочные свойства, о которых нужно знать.

В середине лета стартовал ежевичный сезон, поэтому ее следует есть благодаря минеральным веществам, которыми она богата. Ежевика содержит витамины А, В1, В2, Е, С, Р и РР, также в ней имеется большое содержание витамина С.

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Ягода содержит антиоксиданты, укрепляет нервную систему и помогает противостоять стрессам. В ней есть клетчатка, устраняющая проблемы с сердцем и сосудами и марганец, помогающий усваиваться углеводам. Витамин К помогает укрепить кости и улучшить свертываемость крови.

Побочные свойства ежевики

Но вместе с тем ежевика обладает определенными побочными свойствами, о которых нужно знать. Она может вызвать аллергическую реакцию, которая будет сопровождаться тошнотой.

Ежевика является сильным аллергеном, поэтому от нее нужно отказаться в случае индивидуальной непереносимости.



Побочные свойства ежевики / Фото из Википедии

Особо нельзя есть ежевику людям, которые не переносят аспирин. После употребления может развиться аллергическая реакция, которая проявляется слезоточивостью, покалыванием кожного покрова лица, сыпью и зудом кожи.

Возможно расстройство желудка и нарушение работы сердечной мышцы. Нельзя есть ежевику людям, имеющим заболевания почек. Также ягоду не рекомендуется употреблять людям, страдающим болезнями тонкого кишечника и желудка.

Есть ежевику нельзя людям, страдающим сахарным диабетом на последних стадиях. Каждому человеку за день можно съедать не более 300 граммов ежевики. От передозировки ежевикой появятся такие симптомы, как сильная боль в животе, тошнота, рвота, расстройства желудка, пульс и трудности с дыханием.