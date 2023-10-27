3 основные места головной боли: что они означают

Конечно, все иногда испытывают головную боль. Но она бывает разной, и часть головы, которая вызывает у вас боль, может многое сказать о вашем самочувствии и здоровье.

Голова может болеть очень по-разному: возможно, вы чувствуете пульс в висках, а возможно раскалывающая боль во лбу. Но задумывались ли вы о том, что означает место головной боли? Об этом рассказал доктор медицинских наук Луис Манрике-Трухильо.

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Вокруг всей головы

Если вы когда-то чувствовали себя так, как боль сжимает всю вашу голову, это типичное описание головной боли от напряжения. Обычно эта боль возникает из-за стресса и плохого сна и характеризуется сжатием вокруг всей головы.

Если вы страдаете от этой боли, вы можете чувствовать напряжение в шее, плечах и челюсти. Для того чтобы избавиться от боли, вас стоит подумать над тем, чтобы сбалансировать график сна и научиться справляться со стрессом или уменьшить его.

За глазами

Невыносимая головная боль, начинающаяся по одному из глаз, может означать, что у вас вегетативная цефалгия тройничного нерва – это одно из расстройств головной боли, которая определяется односторонним недомоганием. Одним из самых распространенных видов боли является кластерность.

Такая боль может длиться неделями или даже месяцами, поэтому вам следует обратиться к врачу, если он вас беспокоит. Кроме того, эта боль может распространиться на другие участки вашего лица, головы и шеи.



Боль за глазами может быть очень неприятной / Фото Pexels

Затылок и шея

Если ваша головная боль нависает вокруг затылка, скорее всего, вам пришлось столкнуться с цервикогенной головной болью. Он также известен как вторичная головная боль, которая скорее не возникает в голове, а распространяется от шеи. Боль может начаться у основания черепа и ощущаться только в одной части головы.

Также признаками этого типа боли является то, что вы чувствуете более сильную боль тогда, когда двигаете головой или шеей.