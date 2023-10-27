Чтобы волосы выглядели свежими и ухоженными, за ними нужно хорошо заботиться. В уход входит регулярное подстригание кончиков, мытье шампунем с добавлением кондиционера и маски.

К теме Как часто нужно мыть щетку для волос: волосы будут меньше жирнеть

Для поддержания здоровья волос еще стоит время от времени мыть расческу, которой вы пользуетесь. Расческа скапливает в себе жир, грязь и отмершие клетки кожи. Дерматология Альпана Мохта говорит, что от того, что мы будем пользоваться грязной щеткой, наши волосы будут тусклыми и жирными.

Если вы используете лак для волос, мусс, сыворотки или масла, они также будут накапливаться на щетке и возвращаться на пряди,

– добавила дерматологиня.

Кроме того, грязная щетка портит не только внешний вид волос, но и наносит вред. Засоренные волосы могут легко запутываться, а это усложнит их расчесывание. Это может привести к ломкости кончиков.



Расческа для волос нужно один раз в неделю / Фото Pexels

Доктор медицинских наук Стивен Лайн говорит, что пострадать может даже кожа головы.

На грязной расческе могут накапливаться бактерии и грибки, что может привести к инфекциям кожи головы, таким как фолликулит. Он может переносить масла и грязь, что может привести к перхоти и другим проблемам с кожей головы.

– добавил врач.

Сделайте хорошей привычкой для себя мытье щетки один раз в неделю. Вы избавитесь не только от грязи, но и от будущих проблем с вашими волосами.