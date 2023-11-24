Эффект йо-йо: звездная тренер Анита Луценко рассказала, как не набирать вес после похудения

Известная звездная тренер Анита Луценко поделилась собственными знаниями и наблюдениями и рассказала поклонникам о том, почему они так быстро набирают вес после похудения и как этого избежать.

Свое тело нужно постоянно поддерживать в форме. Если вы уделили много времени тренировкам, наладили свой рацион, но в какой-то момент сорвались и снова начали замечать лишние сантиметры, то на это есть несколько причин.

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Анита Луценко отметила, что такой эффект, когда мы худеем и снова набираем вес называется "йо-йо" или режим "гармошка".

По словам тренера, прежде всего, так происходит из-за того, что мы ставим слишком короткий срок для похудения. Соответственно внешняя мотивация является временной, как и жесткая диета или активные силовые усилия.

Чтобы избежать набора веса после похудения у вас должна быть глубокая внутренняя мотивация. Также не менее важно понимать, что и почему мы едим и не забывать о ежедневных тренировках.

Маленькие усилия ежедневно дадут больший результат в разрезе лет, чем суперактивные, но на месяц эффекта,

– добавила тренер.

Если вы садитесь на диету без тренировок, то будьте готовы к тому, что жесткое сокращение килокалорий невозможно выдержать и потом произойдет откат и переедание. Если нет тренировок – мы теряем мышцы, которые палят жир.

Что советует делать Анита Луценко

расходы ежедневные примерно у человека 2000-1800 ккал. Минусуйте 300-500 ккал и сбрасывайте по 500 граммов жира еженедельно, но стабильно;

делать силовые упражнения, чтобы не тратить мышцы;

есть достаточно белка, чтобы не тратить мышцы. При сокращении ккал повышается норма по сравнению с обычной жизнью.

Тренер отмечает, что важно изменять мелкие ежедневные привычки. Нельзя тренироваться несколько дней и здорово питаться, забыть о спорте и полезной пище, а затем начать все сначала. Чтобы действительно увидеть результат, нужно делать все систематически.

Вместо сладких напитков пейте воду всегда, а не временно. Не пользуйтесь лифтом, а идите пешком по лестнице. Попытайтесь выходить на прогулку, даже в осеннюю и зимнюю пору. Настройтесь увидеть изменения через некоторое время, а не сразу через несколько недель. А еще ограничьте себя в калорийной пище или алкоголе. К примеру, можете выбрать для себя час, после которого вы больше не будете употреблять пищу.